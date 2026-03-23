Španielsky obchodný schodok klesol na najnižšiu úroveň
Španielsky import v januári klesol o 8,4 % na päťmesačné minimum 32,9 miliardy eur.
Autor TASR
Madrid 23. marca (TASR) - Deficit zahraničného obchodu Španielska sa v januári znížil na 4 miliardy eur z úrovne 6,2 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci vlaňajška. Obchodný schodok krajiny tak klesol na najnižšiu sumu od júla minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Španielsky import v januári klesol o 8,4 % na päťmesačné minimum 32,9 miliardy eur. Zmenšil sa najmä dovoz energií o 33,2 %. V tomto segmente klesol import plynu o 3,9 % a dovoz ropy a ropných produktov o 32 %. Znížil sa aj import chemických výrobkov (-9,4 %), spotrebných tovarov (-10,3 %), polotovarov (-8,8 %), surovín (-15,3 %) a potravín, nápojov a tabaku (-8,8 %). Celkovo klesol španielsky dovoz z USA (-22,8 %), Veľkej Británie (-15,8 %), Nemecka (-1,8 %) a Francúzska (-1,2 %), ale vzrástol import z Číny o 0,9 %.
Španielsky export sa oslabil menej výrazne ako dovoz, a to o 2,9 % na 28,9 miliardy eur. Zmenšil sa vývoz chemických výrobkov (-10,3 %), potravín, nápojov a tabaku (-7,3 %) či železa a ocele (-22 %). Zmenšil sa najmä vývoz do USA (-11,4 %) a Číny (-7,8 %).
