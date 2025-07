Španielsky sektor cestovného ruchu očakáva v lete slabší rast príjmov

Madrid 10. júla (TASR) - Španielsky kľúčový sektor cestovného ruchu očakáva počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny výrazné spomalenie rastu príjmov. Dôvodom je neistota súvisiaca s rokovaniami medzi USA a ďalšími krajinami o dovozných clách, ktorá môže viesť k celosvetovému poklesu spotrebiteľských výdavkov. Uviedli to vo štvrtok predstavitelia združenia cestovného ruchu Exceltur na tlačovej konferencii v Madride. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Exceltur odhaduje, že tržby hotelov, reštaurácií, aerolínií a iných firiem prepojených s cestovným ruchom vzrastú v 3. kvartáli tohto roka, ktorý je pre španielsky turizmus kľúčový, medziročne o 2,7 %. V rovnakom období roka 2024 pritom objem tržieb v sledovaných sektoroch vzrástol o 6,3 %. Aj v 2. štvrťroku, teda od apríla do konca júna, keď sa turistická sezóna v krajine iba začína, bol rast tržieb vyšší, než Exceltur očakáva za 3. kvartál. Dosiahol 4,5 %.



Združenie predpokladá menej turistov z Nemecka a Francúzska. Počet turistov z Británie, USA, Japonska a Číny by mal síce opäť vzrásť, avšak slabším tempom.



Viceprezident združenia Exceltur Oscar Perelli na tlačovej konferencii uviedol, že od konca roka 2024 zaznamenávajú určitý útlm, čo sa týka príchodu amerických turistov, najmä v dôsledku kurzových výkyvov. Očakáva, že tento trend bude pokračovať aj v druhej polovici tohto roka.



Na druhej strane v združení sledujú, že stále viac Európanov má záujem o dovolenku na európskom kontinente. Okrem toho aj turisti z Ázie hľadajú voči USA alternatívne destinácie.



Celkovo však Exceltur očakáva, že aktivita v oblasti cestovného ruchu nebude v roku 2025 taká výrazná, s akou združenie počítalo začiatkom roka. „Na začiatku roka sme predpokladali, že tento rok bude veľmi dobrý. Teraz očakávame, že bude dobrý,“ dodal Perelli.