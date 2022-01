Madrid 3. januára (TASR) - Španielsky sektor cestovného ruchu znovu prežíva ťažké časy, keďže šiesta vlna pandémie nového koronavírusu znova spustila rušenie rezervácií v hoteloch. Hlavná sezóna na Kanárskych ostrovoch je tak momentálne najhoršia od začiatku pandémie. Len lyžiarske strediská v krajine sú zatiaľ "imúnne" voči variantu omikron nového koronvírusu.



Pandémia tvrdo zasiahla kľúčový turistický sektor v Španielsku, ktorý sa pred vypuknutím zdravotnej krízy podieľal až 12,4 % na hrubom domácom produkte (HDP) krajiny.



V lete 2021 vďaka uvoľneniu obmedzení začal tento sektor "naberať optimizmus". Potom však prišiel variant omikron, ktorý spôsobil v Španielsku doposiaľ nevídanú explóziu nových prípadov nákazy a znova všetko obrátil hore nohami.



Zrušenie či spomalenie rezervácií a séria nových obmedzení v Španielsku aj v ďalších krajinách, to všetko uviedlo sektor cestovného ruchu do pohotovosti.



„Došlo k znepokojujúcej zmene trendu,“ vyhlásil José Luis Zoreda, viceprezident turistického združenia Exceltur. „V októbri sme boli plní nádejí, pretože sme začínali vidieť svetlo na konci tunela. No už o šesť týždňov neskôr sme opäť zamierili nadol a teraz čakáme, ako dlho táto situácia potrvá,“ uviedol.



Ramón Estalella, generálny tajomník združenia hotelov Cehat, potvrdil, že hotely čelia rušeniu veľkého počtu rezervácií. Dôvodmi sú obavy z nákazy, obmedzenie aktivít a neustále zmeny pravidiel zo dňa na deň, zvlášť požiadaviek na vstup do krajiny, čo komplikuje príchod zahraničných turistov.



Vzhľadom na to, že situácia sa stále vyvíja, Exceltur aj Cehat sa domnievajú, že je predčasné uvádzať nejaké čísla. Odhady iných združení však pomáhajú načrtnúť aspoň približný obraz aktuálnej situácie. Podľa združenia hotelov vo Valencii - Hosbec sa len 50 % turistov drží pôvodných cestovných plánov. Toto združenie minulý týždeň vypočítalo, že priemerná obsadenosť počas novoročného týždňa bude približne 50 % z celkového počtu postelí.



Zdá sa, že Kanárske ostrovy sú na tom lepšie s obsadenosťou okolo 75 %. V celkovom kontexte je však aj toto číslo znepokojujúce vzhľadom na to, že práve teraz je na týchto ostrovoch hlavná turistická sezóna. Iba lyžiarskym strediskám v Španielsku sa zatiaľ problémy vyhýbajú.