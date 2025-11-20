< sekcia Ekonomika
Španielsky súd nariadil spoločnosti Meta zaplatiť odškodné médiám
Mediálne spoločnosti v Španielsku dosiahli víťazstvo nad gigantom v oblasti sociálnych médií, americkou spoločnosťou Meta.
Autor TASR
Madrid 20. novembra (TASR) - Mediálne spoločnosti v Španielsku dosiahli víťazstvo nad gigantom v oblasti sociálnych médií, americkou spoločnosťou Meta. Súd so sídlom v Madride jej totiž vo štvrtok nariadil, aby zaplatila spravodajským médiám takmer pol miliardy eur ako odškodné. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Podľa súdu spoločnosť Marka Zuckerberga nezákonne využívala osobné údaje užívateľov internetu v rozpore s európskym právom na vytvorenie efektívnejšej reklamy. Materská spoločnosť Instagramu a Facebooku bude musieť zaplatiť 481 miliónov eur ako odškodné 81 španielskym médiám, ktoré podali žalobu na súd.
„Nezákonné nakladanie s týmto obrovským množstvom osobných údajov znamenalo, že Meta mala výhodu, ktorú španielske online médiá nemohli dosiahnuť,“ uviedol súd vo vyhlásení. „Konanie spoločnosti Meta poškodilo príjmy španielskych digitálnych médií z online reklamy,“ dodal.
Súd súhlasil so španielskymi médiami, že Meta porušovala európske predpisy päť rokov, kým americká spoločnosť v roku 2023 neaktualizovala svoj právny základ súhlasu so zhromažďovaním osobných údajov, aby ho zosúladila s európskym právom.
Pravidlá Európskej únie (EÚ) z roku 2018, známe ako všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), vyžadujú od spoločností, ktoré zhromažďujú osobné údaje užívateľov, aby dodržiavali opatrenia zamerané na ochranu ich súkromia.
Meta uviedla, že sa proti verdiktu odvolá a rozhodnutie súdu označila za „nepodložené“. „Toto je nepodložené tvrdenie, ktorému chýbajú akékoľvek dôkazy o údajnej ujme a úmyselne ignoruje fungovanie online reklamného priemyslu,“ uviedla Meta vo vyhlásení. Nie je to prvýkrát, čo Meta porušila normy EÚ týkajúce sa údajov. V roku 2022 írske regulačné úrady udelili spoločnosti Meta pokutu 265 miliónov eur za ich porušenie.
Španielsky súd uviedol, že jeho rozhodnutie by mohlo ovplyvniť ďalšie súdne spory v Európe vrátane Francúzska, kde Meta čelí podobnému prípadu. Meta sa snaží dosiahnuť, aby EÚ zmiernila svoje predpisy, ktoré ponúkajú používateľom lepšiu ochranu ako v Spojených štátoch.
