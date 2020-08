Španielsky verejný dlh vzrástol na 110 % HDP

Madrid 18. augusta (TASR) - Španielsky verejný dlh dosiahol v júni nový rekord z dôvodu výdavkov na zmiernenie následkov pandémie nového koronavírusu a pohybuje sa nad 100 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Verejný dlh v júni stúpol na nové maximum 1,29 bilióna eur, ukázali údaje španielskej centrálnej banky. Celkový dlh sa medzimesačne zvýšil o 32 miliárd eur a v pomere k HDP sa podľa výpočtov agentúry Reuters dostal na 110 %. Podľa správy španielskeho štatistického úradu INE zverejnenej koncom júla sa verejný dlh na konci 1. kvartála nachádzal tesne pod 100 % HDP.



Vláda v máji revidovala prognózu rozpočtového deficitu v tomto roku na 10,34 %. Verejný dlh by podľa nej mal na konci tohto roka dosiahnuť 115,5 % HDP.



Podľa španielskej centrálnej banky by sa v prípade najhoršieho scenára mohol verejný dlh do konca roka vyšplhať až na 126,7 % HDP.