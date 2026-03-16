Pondelok 16. marec 2026
Španielsky závod Leapmotoru má začať masovú výrobu v októbri

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Autor TASR
Peking 16. marca (TASR) - Čínsky výrobca elektromobilov Leapmotor očakáva, že masovú výrobu vozidiel v montážnom závode v Španielsku začne tento rok v októbri. Spoločnosť zároveň v pondelok oznámila, že so skupinou Stellantis vedie rozhovory o viacerých projektoch, ktoré sa nachádzajú v pokročilom štádiu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Skupina Stellantis, pod ktorú patria značky Fiat, Peugeot, Jeep alebo Chrysler, vlastní podiel vo výške 51 % v spoločnom podniku s čínskym partnerom Leapmotor, ktorý má zvyšných 49 %. Podnik Leapmotor International má výhradné práva na vývoz, predaj a výrobu elektrických vozidiel Leapmotor mimo Číny s dôrazom na Európu. Pre Španielsko sa skupina rozhodla po tom, ako minulý rok na jar zastavila výrobu malého elektromobilu Leapmotor T03 v Poľsku.

Rozhodnutie prišlo po tom, ako čínska vláda neoficiálnou cestou údajne vyzvala automobilky, aby pozastavili veľké investície v európskych krajinách, ktoré podporili dodatočné clá EÚ na elektrické vozidlá vyrobené v Číne. Medzi krajinami EÚ, ktoré hlasovali za clá, bolo aj Poľsko, zatiaľ čo Španielsko sa zdržalo.
