SPD navrhuje bonusy na elektromobily pre ľudí s nižšími príjmami
Príspevok na kúpu lacných elektromobilov by sa mal uplatňovať v rokoch 2026 až 2029.
Autor TASR
Berlín 16. októbra (TASR) - Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) navrhuje, aby pripravované dotácie na elektromobily pre ľudí s nižšími príjmami zahŕňali aj nákupnú prémiu. Tá by sa mala vzťahovať na nové a použité vozidlá na batériový pohon vyrobené v Európe, ktoré spĺňajú určité environmentálne požiadavky a majú katalógovú cenu nižšiu ako 45.000 eur, uvádza sa v dokumente, ktorý pripravili hovorcovia strany pre otázky životného prostredia a dopravy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Príspevok na kúpu lacných elektromobilov by sa mal uplatňovať v rokoch 2026 až 2029. Nárok by mali mať ľudia s „nízkym až stredným“ príjmom. Bonus vo výške minimálne 3000 eur by mali výrobcovia alebo predajcovia doplniť o rovnakú čiastku. Zatiaľ si elektrické vozidlá kupujú predovšetkým ľudia s vyššími príjmami a aby sa elektromobilita stala „úspechom pre všetkých“, je potrebné zvýšiť ponuku cenovo dostupných áut, argumentujú predkladatelia návrhu. V záujme posilnenia dôvery v použité elektromobily tiež navrhujú, aby predajcovia pri kúpe ponúkali bezplatnú kontrolu batérií.
Politici SPD ďalej požadujú, aby sa pre ľudí s nižšími príjmami od roku 2027 zaviedol osobitný lízingový program s nízkou lízingovou splátkou a neskoršou možnosťou odkúpenia európskych elektrických vozidiel, ktoré spĺňajú určité environmentálne požiadavky.
