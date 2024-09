SPD navrhuje príspevok 6000 eur na kúpu nového elektromobilu

Berlín 22. septembra (TASR) - Parlamentná skupina Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) navrhuje, aby štát vyplatil bonus 6000 eur každému, kto sa rozhodne vymeniť svoje vozidlo so spaľovacím motorom za nový elektromobil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Sme presvedčení, že elektrické autá sú budúcnosťou," napísali poslanci vládnej strany pred stretnutím zástupcov vlády a automobilového priemyslu, ktoré sa uskutoční v pondelok (23. 9.) v Berlíne. V prípade výmeny vozidla so spaľovacím motorom za ojazdený elektromobil by sa mal podľa návrhu vyplácať bonus vo výške 3000 eur.



"Automobilový samit musí vyslať jasný signál, že firmy a politici spolupracujú na prekonaní súčasných problémov," uviedol pre časopis Stern hospodársky expert SPD Sebastian Roloff. Medzi ďalšími návrhmi sa v dokumente najsilnejšej vládnej strany uvádza štátny príspevok na lízing elektromobilov pre ľudí s nízkymi príjmami alebo dotácie na súkromné nabíjacie stanice.



Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck v piatok (20. 9.) oznámil, že pre krízu v odvetví zvoláva na pondelok automobilový samit. Na stretnutí sa podľa neho zúčastnia zástupcovia Nemeckého zväzu automobilového priemyslu (VDA), odborového združenia IG Metall, ako aj najväčších výrobcov a dodávateľov automobilov.