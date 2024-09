SPD v Bundestagu vyzýva na cielenejšiu podporu elektrických vozidiel

Berlín 12. septembra (TASR) - Vzhľadom na problémy v automobilovom priemysle vyzývajú vládni sociálni demokrati v nemeckom parlamente na cielenejšiu podporu elektrických vozidiel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Je potrebné napríklad preskúmať, do akej miery možno cielene podporovať malé a stredné elektrické autá európskych výrobcov podľa francúzskeho vzoru, uviedol vo štvrtok Detlef Müller, podpredseda frakcie Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) v Bundestagu.



Francúzsko tento rok spustilo štátny financovaný lízingový program pre menšie elektromobily so splátkami od 100 eur mesačne. Ponuka je určená ľuďom s nízkymi príjmami, ktorí sú z pracovných dôvodov odkázaní na automobil a bývajú aspoň 15 kilometrov od svojho pracoviska. V prípade o niečo väčších vozidiel sa môže mesačná lízingová splátka vyšplhať až na 150 eur.



V roku 2024 bolo uzavretých 50.000 lízingových zmlúv tohto druhu. Žiadosti na tento rok už nie je možné podávať. S obnovením ponuky zvýhodneného lízingu sa počíta v budúcom roku. Podmienkou je, aby kúpna cena vozidla bola nižšia ako 47.000 eur a hmotnosť pod 2,4 tony.



Müller pripomenul aj súčasnú krízu v skupine Volkswagen. "Výrobcovia automobilov musia urobiť všetko pre to, aby boli konkurencieschopní. Nesmie sa to však diať na úkor našich podnikov a našich zamestnancov," povedal. Vláda sociálnodemokratického kancelára Olafa Scholza pripravuje súbor opatrení, ktoré podporia automobilový priemysel v tomto úsilí, napríklad lepšími možnosťami odpisovania a silnejšími daňovými stimulmi pre nákup elektrických áut na firemné účely, dodala Müller.



Dopyt po elektromobiloch v Nemecku sa prepadol po zrušení štátnych nákupných stimulov v decembri minulého roka.