SPD žiada podporu pre európske firmy pred medzinárodnou konkurenciou
Predsedníctvo SPD podľa denníka plánuje v pondelok schváliť uznesenie, v ktorom vyzve na uprednostňovanie európskych výrobkov a služieb vo verejných obstarávaniach v rámci EÚ.
Autor TASR
Berlín 9. marca (TASR) - Európske firmy potrebujú väčšiu ochranu pred medzinárodnou konkurenciou, vyhlásil nemecký minister financií Lars Klingbeil. Nedávny návrh Európskej komisie (EK) na posilnenie hospodárskej suverenity označil za málo ambiciózny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Európa nemôže stáť bokom, zatiaľ čo ostatné významné hospodárske oblasti chránia svoje odvetvia a využívajú ekonomické závislosti,“ povedal Klingbeil, ktorý je zároveň lídrom vládnej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), v rozhovore pre pondelkové vydanie denníka Rheinische Post. „Chceme, aby bola Európa ekonomicky taká silná, že ju nebude možné vydierať,“ zdôraznil.
Predsedníctvo SPD podľa denníka plánuje v pondelok schváliť uznesenie, v ktorom vyzve na uprednostňovanie európskych výrobkov a služieb vo verejných obstarávaniach v rámci EÚ. Návrh dokumentu označuje za hlavných konkurentov spoločenstva európskych krajín Čínu a USA. V prípade Číny nemeckí sociálni demokrati kritizujú jej rozsiahle štátne dotácie, zatiaľ čo vo vzťahu k USA sa zameriavajú na ich colnú politiku. Silná európska priemyselná politika znamená väčšiu produkciu a pridanú hodnotu v Európe a „jasné pravidlá proti dumpingu“, ktorý podkopáva ceny a štandardy, uviedla pre Rheinische Post spolupredsedníčka SPD a ministerka práce Bärbel Basová.
