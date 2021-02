Špeciálna prokuratúra preverí nepresunutie 1 miliardy eur z EFRR

Bratislava 9. februára (TASR) - Úrad špeciálnej prokuratúry preverí nepresunutie jednej miliardy eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Informovala o tom hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová.



"Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka uložil zástupcovi špeciálneho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry preveriť informácie, ktoré prezentovali na tlačovej konferencii dňa 8. februára poslankyňa Európskeho parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová a poslankyňa Národnej rady (NR) SR Jana Bittó Cigániková, že Slovenská republika prišla o jednu miliardu eur v dôsledku nezabezpečenia realokácie finančných prostriedkov z EFRR do Európskeho sociálneho fondu (ESF) nekonaním podpredsedníčky vlády a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (Veroniky Remišovej, Za ľudí, pozn. TASR), a teda, či takým konaním nedošlo k spáchaniu trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa," vysvetlila Tökölyová.



Ďuriš Nicholsonová v pondelok (8. 2.) na tlačovej konferencii uviedla, že Slovensko z eurofondov prišlo nenávratne o 1 miliardu eur, pretože do konca roku 2020 nezabezpečilo v EFRR jej realokáciu. "My sa sústreďujeme na peniaze z fondu obnovy, ale zabúdame na miliardy, ktoré nám ležia v 'šuflíkoch' (EÚ), lebo sú nevyčerpané a musia sa dostať k ľuďom. Napríklad (minister práce Milan, pozn. TASR) Krajniak (Sme rodina) peniaze v Európskom sociálnom fonde nemá a potrebuje ich. On zabezpečuje štátnu pomoc, ktorá ide za živnostníkmi, za tými, ktorí sú na SOS-dávkach, za tými ktorí reálne uviaznu v pasci chudoby," upozornila Ďuriš Nicholsonová.



Remišová na vyjadrenia europoslankyne reagovala s tým, že nie je pravda, že Slovensko miliardu eur z eurofondov nerealokovalo na boj s ochorením COVID-19 a na tlačovej konferencii strany SaS odznelo mnoho zavádzajúcich informácií.