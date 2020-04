Farmári žiadajú slovenský pozemkový fond o odklad nájomného za pôdu

Bratislava 2. apríla (TASR) – Slovenskí poľnohospodári sú v patovej situácii. Pre pandémiu ochorenia COVID-19 zavádzajú na farmách tvrdé opatrenia, ktorými sa snažia ochrániť úrodu i zamestnanosť. Najnovšie požiadali o pomoc aj Slovenský pozemkový fond (SPF). Potrebujú totiž odložiť splatnosť nájomného za poľnohospodárske pozemky v správe fondu o šesť mesiacov. Informoval o tom Martin Kormoš, hovorca SPF.



"Farmári sú tí, ktorí zabezpečujú potravinovú sebestačnosť našej krajiny. Pomôžeme im a verím, že nájdeme i ďalšie spoločné riešenia, vďaka ktorým zvládnu toto náročné obdobie," vyhlásila Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka SPF.



O odklad nájomného požiadali podľa hovorcu sami farmári a tiež Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK). Tá cez svojho predsedu Emila Macha zároveň apelovala aj na to, aby bolo i naďalej zabezpečené plynulé fungovanie Rady Slovenského pozemkového fondu.



"Poľnohospodári aj naďalej pracujú v plnom nasadení. Uzatváranie nájomných zmlúv aj dodatkov, rovnako ako aj ostatných právnych úkonov je veľmi dôležité pre bezproblémový chod poľnohospodárskej výroby na Slovensku," povedal Macho.



Od nástupu do svojej funkcie sa podľa Kormoša generálna riaditeľka Šklíbová zasadila o hlbšiu spoluprácu fondu so slovenskými poľnohospodármi aj organizáciami, ktoré ich zastupujú. Aj vďaka tomu sa počas leta 2019 rozšírila Rada SPF o zástupcu poľnohospodárov. Tento krok sa môže práve v tomto náročnom období ukázať ako veľmi efektívny, keďže na zasadnutiach Rady SPF môžu mať farmári svojho zástupcu.