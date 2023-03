SPF:Kedysi problémovú pôda v Špačinciach majú v rukách aktívni farmári

Bratislava/Špačince 3. marca (TASR) - Pozemok v Špačinciach v okrese Trnava, ktorý pred rokmi podvodným spôsobom od Slovenského pozemkového fondu (SPF) získali v súčasnosti už bývalí majitelia so zámerom vysadiť marhuľový sad, si prevzali noví majitelia - mladí poľnohospodári. Polia pri Trnave získali v otvorenej súťaži, ktorá bola vyhlásená po tom, ako sa podarilo získať tieto polia späť do správy SPF.



Ako ďalej informoval v piatok pozemkový fond, generálny riaditeľ SPF Ján Marosz symbolicky odovzdal desiatky hektárov pôdy najvyššej kvality, ktorú do rúk štátu vrátili bývalí majitelia po odhalení podvodnej schémy v SPF s ovocnými sadmi, do rúk aktívneho mladého poľnohospodára Bohuša Beránka. Ten pôdu využije najmä na pestovanie sóje či ďalších strukovín, ale myslí aj na kriticky ohrozené včelstvá. Na problémy pri prevodoch s predmetnými pozemkami kedysi upozornil poslanec Igor Matovič (OĽANO).



"Ide o pozemok, ktorý sa nám podarilo vrátiť späť do rúk občanov po odhalení podvodnej schémy v rámci SPF s ovocnými sadmi, ktorá siaha až do roku 2018, do čias bývalého vedenia. Fond túto pôdu predal záujemcovi za 59 centov za štvorcový meter, ten za celú plochu zaplatil len 172.000 eur. Hodnota stavebných pozemkov v tejto lokalite sa pohybuje od 60 do 180 eur, takže pri priemernej cene 120 eur by toto pole mohol predať ako stavebný pozemok za asi 35 miliónov eur. Keďže v susedstve existuje developerská výstavba, je zrejmé, že založenie marhuľového sadu nikdy ani neplánoval," vysvetlil šéf SPF.



Ako SPF dodal, podvodná schéma získavania pozemkov od pozemkového fondu fungovala vždy na základe rovnakého scenára. Záujemcovia predložili do SPF zámer založiť ovocný sad na vopred vytypovaných pozemkoch. Následne vedenie SPF stanovilo neprimerane nízku predajnú cenu a expresne pripravilo zmluvu a previedlo pozemky na žiadateľa. Celý proces netrval ani tri mesiace, hoci bežní žiadatelia v tom čase čakali na vybavenie žiadostí aj celé roky.