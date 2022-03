SPF namieta sudcu v spore so schránkovou firmou, je vraj zaujatý

Bratislava 1. marca (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) namieta zaujatosť sudcu Najvyššieho súdu SR Martina Vladika, ktorý rozhoduje o nároku schránkovej firmy Digital Floor LTD o náhradu škody voči SPF za takmer 16 miliónov eur. Informoval o tom v utorok SPF.



"Nárok žalovaný schránkovou firmou má pozostávať z údajnej náhrady škody voči SPF za zmarený investičný zámer. Žalobca argumentoval údajným záväzkom SPF poskytnúť pozemky na realizáciu investičného zámeru, čo však doteraz súdy v nijakom rozsahu neuznali a všetky požadované nároky tejto spoločnosti voči SPF v celom rozsahu zamietli," zhrnul fond.



Upozornil, že namietaný sudca je bývalým sudcom Okresného súdu Poprad a podľa SPF je dôvodné sa domnievať, že sa osobne pozná so Štefanom Zoričákom, bývalým sudcom Okresného súdu Poprad. Ten bol vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci proti žalovanému SPF už v minulosti a to spoločne so všetkými ostatnými sudcami Okresného súdu Poprad. Rozhodol o tom Krajský súd v Prešove ešte v roku 2014. Dôvodom bol fakt, že syn Zoričáka je bývalým štatutárnym zástupcom pôvodného žalobcu.



"Taktiež je dôvodné sa domnievať, s ohľadom na pôsobenie Vladika na Okresnom súde Poprad a bydliskom v Poprade, že sa osobne pozná aj so svedkom Romanom Antalom," uzavrel SPF.