Pozemkový fond oznámil obstarávanie na kybernetickú bezpečnosť

Bratislava 13. februára (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) vyhlásil verejné obstarávanie na služby týkajúce sa zvýšenia svojej kybernetickej bezpečnosti, a to v predpokladanej hodnote 774.697 eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku verejného obstarávania (VVO). Ponuky alebo žiadosti o účasť možno predkladať do 14. marca 2025 do 10.00 h.



"Predmetom je obstaranie riešenia pre aktívny zber dát z monitorovaných zariadení a aplikácií v reálnom čase so schopnosťou ich analyzovania a identifikácie správania typického pre narušenie bezpečnosti s následnou automatizáciou bezpečnostných operácií a procesov reakcie na incidenty počas ich riešenia," spresnil verejný obstarávateľ.



Podľa údajov uvedených vo VVO predmetom obstarávanie je taktiež dodanie služieb podpory a prevádzky počas 48 mesiacov od odovzdania diela do prevádzky. Verejné obstarávanie nie je financované z fondov EÚ.