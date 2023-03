SPF: Po nástupe nového vedenia neprišlo k žiadnym plošným čistkám

Bratislava 8. marca (TASR) - Po nástupe nového vedenia Slovenského pozemkového fondu (SPF) v novembri 2021 neprišlo k žiadnym plošným čistkám. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie a špeciálnych činností SPF v reakcii na vyjadrenia opozičných strán Smer-SD a Hlas-SD.Postupne sa však podľa SPF zistili skutočnosti nezlučiteľné s tým, aby niektorí funkcionári zastávali svoje funkcie.zdôraznil fond.upozornil SPF.Súčasné vedenie sa podľa SPF pustilo do vybavovania rokmi nahromadenej agendy, čísla hovoria, že za vlády Smeru-SD bolo v SPF nevybavených takmer 30.000 spisov.tvrdí fond.podčiarkol pozemkový fond.uviedol fond na kritiku, že zamestnáva väčšie množstvo pracovníkov na dohodu.Poslanec Richard Takáč zo Smeru-SD obviňuje SPF, že v ňom pracujú nominanti OĽANO.doplnil pozemkový fond.SPF dodal, že fond pod vedením generálneho riaditeľa Jána Marosza nikdy nebránil žiadnej kontrole, vždy bol súčinný a vždy poskytol orgánom požadované údaje, na ktorých poskytnutie je oprávnený, a to v rámci poslaneckého prieskumu či ďalších kontrol.Na SPF vládnu nátlak, vyhrážky, šikana, bossing a korupcia. Uviedli to v stredu predstavitelia Smeru-SD a Hlasu-SD. Obe strany chcú v tejto veci podať podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR.