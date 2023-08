Spiegel: Zákaz komponentov od Huawei by stál nemecké železnice milióny

Berlín 4. augusta (TASR) - Nemecký národný železničný operátor bude musieť minúť až 400 miliónov eur, ak bude nútený vymeniť všetky komponenty vo svojej infraštruktúre, ktoré mu dodal čínsky technologický gigant Huawei Technologies. Uviedol to v piatok časopis Der Spiegel. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Spoločnosť Deutsche Bahn, ktorá je vo vlastníctve štátu, bude čeliť meškaniu svojich projektov päť až šesť rokov, ak sa nemecká vláda rozhodne zakázať komponenty od Huawei, uvádza sa v článku s odvolaním sa na interný dokument spoločnosti.



Nemecká vláda v súčasnosti analyzuje, či by určité komponenty od čínskych výrobcov Huawei a ZTE mali byť zakázané v jej telekomunikačných sieťach. Dôvodom sú obavy o vplyv čínskych spoločností na kritickú infraštruktúru.



Aj Európska únia (EÚ) zvažuje povinný zákaz pre členské štáty používať pri budovaní nových 5G sietí technológie od spoločností, ktoré môžu predstavovať bezpečnostné riziko, vrátane Huawei Technologies. Dôvodom sú úzke vzťahy čínskeho technologického giganta s vládou v Pekingu, ktoré vyvolávajú obavy zo špionáže prostredníctvom zariadení Huawei.



Akékoľvek rozhodnutie zakázať Huawei v Nemecku by pravdepodobne vyvolalo rozhorčenú reakciu Pekingu. Čínske ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo Berlín, aby konal v súlade so svojimi vlastnými záujmami a medzinárodnými pravidlami.



Železnice Deutsche Bahn, ktoré sa snažia o digitalizáciu, vlani v decembri uzavreli kontrakt v hodnote 64 miliónov eur s dcérskou spoločnosťou Deutsche Telekom na dodávku väčšiny komponentov pre svoju novú IP sieť, pričom táto spoločnosť využíva technológiu od Huawei.