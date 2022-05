Spirit Airlines odmietli nevyžiadanú ponuku JetBlue na prevzatie

New York 2. mája (TASR) - Správna rada americkej leteckej spoločnosti Spirit Airlines jednohlasne odmietla nevyžiadanú ponuku JetBlue Airways na prevzatie vo výške 3,6 miliardy USD (3,42 miliardy eur). Dôvodom boli obavy, že nebude naplnená pre nadmerné riziko zamietnutia regulačnými úradmi. Namiesto toho zostala pri nižšej ponuke od Frontier Group Holdings.



Spirit Airlines v pondelok uviedli, že pochybnosti ministerstva spravodlivosti v súvislosti so spojením JetBlue s American Airlines zvýšili pravdepodobnosť, že aj prevzatie Spirit spoločnosťou JetBlue môže byť zablokované.



"Po dôkladnom preskúmaní a rozsiahlom dialógu s JetBlue sa predstavenstvo rozhodlo, že návrh JetBlue zahŕňa neprijateľnú úroveň rizika, ktoré by prevzali akcionári Spritu," povedal Mac Gardner, predseda predstavenstva spoločnosti Spirit. "Veríme, že naše zlúčenie so spoločnosťou Frontier odštartuje pre Spirit novú vzrušujúcu kapitolu a prinesie mnoho výhod pre akcionárov Spiritu, členov tímu a klientov."



Americkí nízkonákladoví dopravcovia Spirit a Frontier začiatkom februára oznámili plány na fúziu s cieľom vytvoriť konkurencieschopného prepravcu a "otestovať" dominanciu väčších rivalov. V apríli však spoločnosť JetBlue dohodu napadla a ponúkla kúpu Spiritu za 3,6 miliardy USD.



JetBlue v pondelok dokonca predložila "vylepšenú" ponuku pre Spirit, ktorá zahŕňala aj poplatok 200 miliónov USD na spätné rozdelenie v prípade, že by protimonopolné úrady dohodu na fúziu so Spiritom zablokovali.



Spirit v liste uviedol, že ústupky JetBlue sú nedostatočné a predstavujú stupeň rizika, ktoré by žiadna zodpovedná správna rada neakceptovala.



TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



(1 EUR = 1,0524 USD)