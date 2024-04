Spirit Airlines sa dohodli s Airbusom o odklade dodávok lietadiel

Miramar 8. apríla (TASR) - Americká letecká spoločnosť Spirit Airlines v pondelok oznámila, že dosiahla dohodu s európskym koncernom Airbus o päťročnom odklade všetkých dodávok lietadiel naplánovaných od 2. štvrťroka 2025 do roku 2026. Plánuje tiež prepustiť približne 260 pilotov, pretože potrebuje znížiť výdavky a ušetriť hotovosť. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Tieto odklady nezahŕňajú priamy lízing lietadiel plánovaný v tomto období.



Nízkonákladová letecká spoločnosť v dôsledku odkladu dodávok a problémov s kvalitou motorov Pratt & Whitney Geared Turbofan (GTF), ktoré ju prinútili uzemniť niektoré zo svojich lietadiel A320neo, od 1. septembra prepustí približne 260 pilotov.



Dohoda s Airbusom by mala zlepšiť likviditu spoločnosti Spirit o približne 340 miliónov USD (313,62 milióna eur) v priebehu nasledujúcich dvoch rokov, uviedol dopravca a dodal, že nedošlo k žiadnym zmenám v jeho objednávkach, ktoré majú byť doručené v rokoch 2027 - 2029.



Spoločnosť Spirit, ktorá je už niekoľko štvrťrokov stratová napriek silnému dopytu po cestovaní, prevádzkuje flotilu výhradne zloženú z lietadiel Airbus. V decembri 2023 mala celkovo 205 Airbusov.



Spirit teraz očakáva, že do konca roku 2025 bude mať vo svojej flotile celkovo 219 lietadiel európskeho výrobcu.



(1 EUR = 1,0841 USD)