Spirit Airlines sa predbežne dohodli na kúpe 100 airbusov

New York 24. októbra (TASR) - Americké nízkonákladové aerolínie Spirit Airlines uzavreli predbežnú dohodu na kúpu 100 lietadiel od európskeho koncernu Airbus.



Spirit Airlines v stredu (23. 10.) večer oznámili, že s Airbusom podpísali memorandum o porozumení, teda predbežnú dohodu, ktorá sa týka nákupu modelov Airbus A319neo, A320neo a A321neo.



Podľa katalógovej ceny by hodnota kontraktu predstavovala okolo 12 miliárd USD (10,78 miliardy eur). Aerolínie si však pri kúpe dokážu tradične vyrokovať výrazné zľavy. Airbus by mal lietadlá dodať do konca roka 2027. Spirit Airlines sa takisto dohodli na separátnej opcii na kúpu ďalších 50 lietadiel.



Spirit Airlines so sídlom na juhu Floridy sú považované za ultra nízkonákladové aerolínie. Letka spoločnosti sa skladá výhradne z airbusov.



"Táto nová objednávka predstavuje pre Spirit ďalší míľnik," uviedol šéf spoločnosti Ted Christie. Dodal, že nové lietadlá podporia expanziu aerolínií, ktorá rozširuje destinácie, do ktorých lieta.



Transakcia je veľkou výhrou pre Airbus, keďže Washington zaviedol dovozné clá na niektoré lietadlá koncernu. Airbus však vyrába lietadlá A320 vo svojom závode v Alabame, takže na ne sa clá nevťahujú.



(1 EUR = 1,1128 USD)