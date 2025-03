Spišská Belá zmodernizuje osvetlenie, požiada o úver z Envirofondu

Spišská Belá 26. marca (TASR) - V Spišskej Belej zmodernizujú verejné osvetlenie a mesto sa chystá realizovať aj ďalšie projekty. Informoval o tom na sociálnej sieti miestny poslanec a podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Štefan Bieľak. Na obnovu osvetlenia bude mesto žiadať úver z Environmentálneho fondu vo výške 536.000 eur. Podanie žiadosti schválili poslanci na nedávnom rokovaní mestského zastupiteľstva.



Fixná úroková sadzba je dve percentá s dobou splácania desať rokov. "O tejto investícii sa na základe odborného auditu verejného osvetlenia rozhodlo už v minulom roku, avšak malo to byť financované z komerčného bankového úveru. Tento štátny úver je výhodnejší a nezapočítava sa do úverovej zaťaženosti mesta. Bude čiastočne splácaný z ušetrených výdavkov na energie a údržbu," objasnil Bieľak.



Mestskí poslanci zároveň odsúhlasili prijatie preklenovacieho úveru vo výške 1,317 milióna eur na zafinancovanie schválených projektov z fondov Európskej únie, ktoré sú financované formou refundácie. Ide o výstavbu cyklotrasy Babia dolina - Monkova dolina v Ždiari, ktorá je štvrtou etapou Cesty okolo Tatier, ďalej o obnovu mestského úradu a výstavbu cyklochodníka na Továrenskej ulici. Projekty musia byť podľa Bieľaka ukončené do dvoch rokov, následne bude úver splatený z refundovaných faktúr.



Zastupiteľstvo okrem toho schválilo podanie žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu športu na modernizáciu futbalového štadióna. Mesto chce za 534.000 eur vymeniť umelý trávnik a tiež osvetlenie hracej plochy, pričom spolufinancovanie je na úrovni 30 percent z celkových nákladov.