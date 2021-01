SPK: Komora zmení predpisy, aby postihovali nezodpovedných poľovníkov

Bratislava 25. januára (TASR) - Slovenská poľovnícka komora (SPK) zmení predpisy, aby postihovali nezodpovedných poľovníkov. Uviedol to Alojz Kaššák, hovorca SPK, v reakcii na medializované prehrešky a individuálne zlyhania držiteľov poľovných lístkov. SPK ako organizácia združujúca všetkých držiteľov poľovných lístkov je podľa neho konfrontovaná opakovanými prípadmi odstrelu spoločenských a hospodárskych zvierat.



Napriek tomu, že v niektorých prípadoch zastrelenia psov v poľovných revíroch porušili platné právne predpisy aj majitelia psov, následné konanie niektorých držiteľov poľovných lístkov bolo podľa neho v príkrom rozpore minimálne s etickým kódexom poľovníka (príloha číslo 1 stanov SPK).



Odstrely koní, ktorých okolnosti sú ešte stále predmetom vyšetrovania, sú podľa Kaššáka ďaleko za hranicou akejkoľvek akceptovateľnosti a SPK sa od takejto svojvôle jednotlivcov dôrazne dištancuje. Práve poľovníci predstavujú možno najpočetnejšiu skupinu chovateľov psov na Slovensku. K poľovníctvu patrí chov psov historicky od nepamäti, o to bolestnejšie vníma SPK takéto neuvážené skutky členov.



Zdôraznil, že prezídium SPK, po vyhodnotení skutkovej podstaty všetkých prípadov a po posúdení vývoja prejavov nezodpovednosti a nedisciplinovanosti niektorých svojich členov, začalo s prípravou zmien ustanovení stanov SPK, disciplinárneho poriadku SPK a v neposlednom rade s návrhom zmien poľovníckej a s výkonom práva poľovníctva súvisiacej legislatívy.



Spoločným cieľom týchto aktivít bude podľa Kaššáka predchádzanie takémuto svojvoľnému konaniu jednotlivcov zvýšením spoločenskej i samosprávnej kontroly zavedením registra disciplinárnych previnení a porušení zákonných a podzákonných noriem, ale aj výrazné sprísnenie postihov.



Upozornil, že SPK a jej odborné komisie pripravia návrhy na zmenu a doplnenie ustanovení zákona o poľovníctve týkajúcich sa právomoci odstrelu psov a mačiek vrátane sprísnenia sankcií za ich neoprávnený odstrel.



Komisie podľa neho tiež pripravia návrh zmien ustanovení stanov SPK a ďalších interných predpisov s cieľom, aby tí, ktorí spáchajú trestný čin pytliactva, alebo trestný čin súvisiaci s usmrtením spoločenských alebo hospodárskych zvierat, alebo svojim nezodpovedným konaním spôsobia ujmu na zdraví alebo majetku, už nezasiahli do výkonu práva poľovníctva.



Odborné komisie podľa Kaššáka budú pri zmene zákona o poľovníctve a zmenách s výkonom práva poľovníctva súvisiacich zákonov žiadať úpravu zákonného režimu podmienok pohybu spoločenských a hospodárskych zvierat v poľovných revíroch vrátane kontroly ich dodržiavania tak, aby sa predchádzalo vzniku konfliktov medzi ich majiteľmi a užívateľmi poľovných revírov.



Komisie komory budú podľa hovorcu žiadať tiež transparentné právomoci kontroly a možnosť udeľovania sankcií za porušovanie zákonov majiteľmi spoločenských a hospodárskych zvierat pre poľovnícku, lesnú, poľnú stráž a stráž prírody.



Kaššák poznamenal, že SPK bola, je a bude vždy plne súčinná so štátnou správou a orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní, dokumentácii a vyšetrovaní priestupkov i trestných činov na úseku poľovníctva.



Hovorca dodal, že SPK bude veľmi pozorne sledovať vyšetrenie vyššie uvedených prípadov príslušnými orgánmi a uplatnené sankcie voči preukázanému porušeniu platných právnych predpisov. Disciplinárne previnenia členov SPK vrátane porušovania etického kódexu poľovníka a poľovníckeho poriadku bude SPK naďalej sankcionovať v súlade s disciplinárnym poriadkom SPK.