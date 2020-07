Poľovnícka komora: Podnikateľské kilečko zmení aj zákon o poľovníctve

Bratislava 29. júla (TASR) – Súbor opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, takzvané podnikateľské kilečko, priniesol aj zmenu zákona o poľovníctve. Poukázala na to Slovenská poľovnícka komora (SPK) s tým, že úprava má priniesť viac transparentnosti v hospodárení tejto organizácie.



Do zákona o poľovníctve pribudol nový odsek, podľa ktorého komora predkladá ministerstvám pôdohospodárstva a financií prehľad o príjmoch a výdavkoch za predchádzajúci kalendárny rok do 31. júla so stavom k 31. decembru.



Komora poznamenala, že už v novembri 2019, keď zasadal najvyšší kolektívny orgán SPK, boli prijaté ďalšie kroky k vyššej transparentnosti činnosti a hospodárenia tejto organizácie. "Jedným z krokov bolo napríklad zverejnenie opisu toku finančných prostriedkov v rámci organizácie a jej organizačných zložiek za členské príspevky, príjmy za vydávanie, respektíve predlžovanie poľovných lístkov a príspevku za kvalitu poľovného revíru," skonštatovala SPK.



Z týchto poplatkov podľa komory tvorí odvod pre SPK, teda na zabezpečovanie chodu kancelárie SPK, 20 %. "Zvyšných 80 % príjmov zostáva priamo v regiónoch na obvodných poľovníckych komorách, teda v okresoch u poľovníkov, a slúžia na plnenie zákonom preneseného výkonu štátnej správy a udržanie historických a kultúrnych hodnôt poľovníctva bez akéhokoľvek negatívneho vplyvu na štátny rozpočet," dodala komora.



Príloha, ktorá sa spomína v novom odseku v zákone, sa však podľa SPK nezhoduje s účtovnými postupmi vedenými v rámci obvodných poľovníckych komôr a kancelárie. "Žiaľ, bola prijatá bez konzultácie s vedením SPK a jej dôsledkom bude zvýšená náročnosť a byrokratická záťaž pri spracovávaní podkladov," podotkla komora s tým, že účinnosť predpisu je od 21. júla 2020.



Zároveň poznamenala, že SPK každoročne podlieha priebežnej kontrole hospodárenia dozornými a kolektívnymi orgánmi komory. Poukázala na to, že SPK takto bude mať povinnosť, ktorú nemá žiadna iná z existujúcich komôr v rámci Slovenska. Orgány SPK, snem a tiež prezídium však zastávajú názor, že postupným plnením prijatých uznesení a novelizovanej legislatívy zabezpečia nielen lepšiu informovanosť o činnosti a hospodárení komory u orgánov štátnej moci, samotných jej členov, ale aj u verejnosti.