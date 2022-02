SPK: Poľovníctvo je v krajine nevyhnutná súčasť života

Bratislava 12. februára (TASR) - Je nevyhnutné pochopiť, že poľovníctvo je aj v 21. storočí nutnosť a obmedzovanie výkonu tejto činnosti prináša z dôvodu správania mnohých návštevníkov negatívne situácie pre všetky zainteresované strany. Dochádza k nebezpečným stretom zveri s ľuďmi nielen v lesoch, ale aj v mestách. Zver je vyrušovaná a čoraz častejšie sa vyskytuje v jej neprirodzenom prostredí. Tvrdí to Slovenská poľovnícka komora (SPK). TASR o tom informoval jej hovorca Alojz Kaššák v súvislosti s diviakmi, ktoré sa v posledných dňoch objavili v uliciach Bratislavy.



Podobný problém ako v hlavnom meste podľa Kaššáka pretrváva aj napríklad v Žiline či Považskej Bystrici, a teda v mestách priamo obklopených lesmi, ktoré sú prirodzeným miestom výskytu diviačej zveri. "Avšak v súčasnosti práve v blízkosti zastavaných území obcí alebo priamo v nich zver nachádza pokoj pred tlakom návštevníkov lesa či šeliem. Toto však nie je nič nezvyčajné ani v Európe, stačí sa pozrieť do Nemecka a Poľska. Metropoly so súvislými lesmi vo svojej blízkosti mávajú tieto problémy s diviačou zverou veľmi často," povedal.



SPK uviedla, že lesy sú intenzívne využívané verejnosťou najmä na šport, rekreáciu či zber lesných plodov, a to v nijako neohraničenej časovej dobe. Výnimkou nie sú ani tie v blízkosti Bratislavy, kde ľudia trávia čas do neskorých nočných hodín. "Zver je vyrušovaná, intenzívnejšie migruje, a to aj v rozpore s jej prirodzenými inštinktmi – do zastavaných území. Dôležité je tiež poukázať na skutočnosť, že možnosť výkonu bezpečného lovu a redukcie počtu premnožených diviakov a tiež inej raticovej zveri pre udržovanie normovaných stavov zveri v tak intenzívne ľuďmi využívaných lesoch je len minimálna," poznamenal Kaššák.



Komora poukázala na to, že za desať mesiacov ulovili viac ako 62.000 diviakov, čím budú do konca sezóny atakovať doposiaľ najvyšší lov z roku 2019, keď sa mohol diviak loviť na celom území. "Toto však aktuálne pre africký mor neplatí a na menšej ploche sme ulovili oveľa viac diviakov ako po iné roky. Ak teda ľudia nezačnú akceptovať poľovníctvo, do ktorého sú svojím správaním priamo zainteresovaní, problém s lovom zveri v blízkosti miest bude neriešiteľným," dodal hovorca. Aj preto iniciuje komora stretnutie so Združením miest a obcí Slovenska a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou.