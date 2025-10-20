< sekcia Ekonomika
Prestížna udalosť: Na Slovensko prídu sokoliari z celého sveta
Pre Slovensko predstavuje táto udalosť významné medzinárodné uznanie sokoliarskej tradície, zapísanej aj v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - Slovensko bude v dňoch 20. - 25. októbra hostiť 57. Generálne zasadnutie Medzinárodnej asociácie sokoliarov (IAF), ktoré sa uskutoční pri Galante. Na podujatie prídu delegáti a pozorovatelia z 34 krajín sveta. Je to už druhýkrát počas 15 rokov, čo bude Slovensko hostiť takúto udalosť, s doposiaľ najväčším prezenčným zastúpením delegátov sokoliarskych organizácií z celého sveta. Uviedol to Alojz Kaššák, hovorca Slovenskej poľovníckej komory (SPK) a prezident Slovenského klubu sokoliarov (SKS) pri SPK.
Spresnil, že súčasťou programu budú exkurzie na prvej škole na svete, kde sa začalo sokoliarstvo vyučovať ako povinný predmet, na Základnej škole s materskou školou M. Hella v Štiavnických Baniach, program bude ďalej pokračovať v Banskej Štiavnici a vo Svätom Antone.
Hlavný program zasadnutia sa uskutoční 22. októbra, keď sa o 9.00 h začne rokovanie Rady delegátov IAF. Účastníci budú prezenčne i prostredníctvom online platformy diskutovať o aktuálnych témach svetového sokoliarstva, ochrany dravcov a ich biotopov, ako aj o ďalšom smerovaní organizácie.
Súčasťou zasadnutia budú podľa Kaššáka aj voľby viceprezidentov IAF pre regióny Stredný východ a severná Afrika, Severná Amerika a Ázia. Dňa 23. októbra sa za účasti oficiálnych hostí, sokoliarov a zahraničných delegátov otvorí medzinárodné stretnutie sokoliarov. Lovy sokoliarskymi dravcami budú pokračovať do 25. októbra.
Kaššák dodal, že podujatie organizuje SKS pri SPK v spolupráci s IAF. Pre Slovensko predstavuje táto udalosť významné medzinárodné uznanie sokoliarskej tradície, zapísanej aj v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, a zároveň príležitosť prezentovať domácu odbornosť a zodpovedný prístup k sokoliarstvu, ochrane prírody a poľovníckym tradíciám na našom území.
