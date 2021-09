Splátkový kalendár či odklad splátky dane využili tisícky daňovníkov

Bratislava 24. septembra (TASR) – Podmienky na povolenie odkladu zaplatenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach sa výrazne zmiernili, čo sa prejavilo aj na počte daňovníkov, ktorí túto možnosť využili. Zatiaľ, čo vlani tieto inštitúty využilo 1097 daňovníkov a celková suma odložených daní bola 9,37 milióna eur, do septembra tohto roka to bolo 2751 daňovníkov, pričom celková suma odkladov a splátok je viac ako 24,6 milióna eur. V piatok o tom informovala Finančná správa (FS) SR.



„Aj v minulosti mali možnosť žiadať o odklad platenia dane, či zaplatenie dane v splátkach, zákon však vyžadoval plnenie ďalších povinností ako záložné právo pri nedoplatku na dani vyššom ako 3000 eur či vypracovanie finančnej a ekonomickej analýzy. Tieto podmienky sa výrazne zmiernili,“ uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská. Skrátila sa aj lehota, v ktorej nemôže byť povolený odklad/splátky v prípade, že daňový subjekt nedodrží podmienky uvedené v rozhodnutí správcu dane, a to z piatich rokov na dva roky.



Dôležitou podmienkou je dodržanie novej lehoty na zaplatenie splátky, respektíve odloženej dane. Okrem toho môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo splátky najskôr odo dňa splatnosti dane, a to aj spätne. Zároveň sa pri výpočte úroku zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky znížila ročná úroková sadzba z desiatich na tri percentá.



Najvyšší počet povolených odkladov či splátok eviduje finančná správa v prípade dane z pridanej hodnoty, a to v počte aj sume, pričom celkový podiel je viac ako 60 %, následne pri dani z príjmov a to právnických aj fyzických osôb a pri dani zo závislej činnosti.