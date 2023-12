Splátky zo študentských pôžičiek v USA zasiahli vianočné nákupy

New York 24. decembra (TASR) - Mnohí mladí ľudia v USA stoja tento rok pred ťažkou úlohou. Radi by pre svojich blízkych pripravili štedré Vianoce ako po iné roky, ale "dobehli" ich študentské pôžičky. Administratíva prezidenta Joea Bidena ukončila totiž v októbri po troch rokoch prestávku v splátkach počas pandémie ochorenia COVID-19 a krízy životných nákladov. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Milióny mladých ľudí v USA tak museli začať splácať študentské pôžičky. Mnohí z nich majú pritom stále nástupné platy, takže po obnove splátok zo študentských pôžičiek sotva zvládajú denné výdavky. Tento rok si jednoducho nemôžu dovoliť minúť toľko na darčeky ako v predchádzajúcich rokoch. Napriek tomu cítia zodpovednosť a chcú dať svojej rodine darčeky, pretože si tak tradične prejavujú lásku.



"Snažím sa nájsť cenovo dostupné darčeky alebo skombinovať darčeky so svojou staršou sestrou," povedala Marisa Johnsonová, ktorá spláca pôžičku za bakalárske aj magisterské štúdium a pracuje pre neziskovú organizáciu.



Vianočné sviatky sú veľmi radostným obdobím roka, ale sú tiež drahé a predstavujú významnú položku v rodinných rozpočtoch, skonštatovala Courtney Alevová, právnička na oddelení spotrebiteľských financií v spoločnosti Credit Karma. Pripomenula, že kreditná karta nie je riešením. Okrem toho, že má svoje limity, vianočné nákupy bude potrebné nakoniec zaplatiť.



Televízne reklamy aj sociálne siete sú plné odkazov na bohatú nádielku. Mnohí ľudia tak majú pocit, že jediný spôsob, ako môžu prejaviť lásku, je minúť veľa peňazí. Odborníci na dlhy však odporúčajú tým, ktorí si nemôžu dovoliť mimoriadne výdavky, aby namiesto materiálnych darov radšej venovali rodine svoj čas.