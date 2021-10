Splatnosť poistného sa zrejme bude odkladať, rozhodnúť má vláda

Bratislava 19. októbra (TASR) – Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) predložil na stredajšie (20. 10.) rokovanie vlády návrh odloženia splatnosti poistného za október tohto roka. Ak o ňom v stredu rozhodne kabinet kladne, odloží sa aj platenie už odložených platieb poistného pre povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a tiež poistného, ktoré platí zamestnávateľ za mesiace máj až júl 2020, december 2020, január až máj 2021.



Odložené poistné by sa malo platiť postupne v trojmesačných intervaloch v rozpätí od 31. marca 2022 do 31. marca 2024. "Taktiež sa navrhuje ďalší odklad odvedenia poistného pre SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, a to za obdobie október 2021 do 30. júna 2024," napísal rezort práce v materiáli.



Odklady poistného sa však týkajú iba zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.



Ministerstvo práce v materiáli podotklo, že navrhnutý odklad sa má týkať aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (2. pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu.



Návrh má ukrojiť z tohtoročných príjmov rozpočtu verejnej správy takmer 12 miliónov eur, budúci rok však na príjmoch pridá zhruba päť miliónov eur a pozitívny vplyv má mať odklad aj v rokoch 2023 a 2024.