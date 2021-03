Splatnosť sociálneho poistenia za marec sa odkladá do 30. júna 2021

Bratislava 17. marca (TASR) - Splatnosť sociálneho poistenia za tohtoročný marec sa odkladá do 30. júna 2021. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády SR o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorý v stredu schválil vládny kabinet.



"S cieľom zmiernenia ekonomických dosahov na odvádzateľov poistného v dôsledku krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 sa navrhuje ďalší odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, a to za obdobie marec 2021 do 30. júna 2021. Táto výnimka sa bude týkať zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tržieb) o 40 % a viac," uvádza sa vo vládnom materiáli.



Navrhnutý odklad platenia poistného sa podľa rezortu práce týka aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (2. pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu zaradenú do kategórie 3 alebo 4.