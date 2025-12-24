< sekcia Ekonomika
Splatnosť výmerov za teplo sa pre Vianoce posúva na koniec januára
K zmene došlo po zavedení adresnej energopomoci formou energopoukážok, ktoré nahradili plošné dotácie pre dodávateľov tepla.
Autor TASR
Kežmarok 24. decembra (TASR) - Mesto Kežmarok spolu so spoločnosťou Spravbytherm a Bytovým družstvom Kežmarok prijali opatrenie, ktoré má domácnostiam pomôcť zvládnuť situáciu po doručení zvýšených platobných výmerov za teplo. Tie prišli pred vianočnými sviatkami a podľa Ondreja Miškoviča z úseku komunikácie a propagácie Mestského úradu v Kežmarku u mnohých rodín vyvolali oprávnené obavy o rodinné rozpočty.
Ako uviedol, po stredajšom rokovaní primátora Kežmarku Jána Ferenčáka s konateľom spoločnosti Spravbytherm Mariánom Bešenejom sa podarilo nájsť riešenie, ktoré prinesie domácnostiam čas a istotu.
Splatnosť decembrových predpisov sa posúva na koniec januára. Spravbytherm spolu s Bytovým družstvom Kežmarok podľa Miškoviča zabezpečia vlastníkom bytov, že platobné predpisy splatné v decembri budú mať posunutú splatnosť na koniec januára. Opatrenie má zabrániť tomu, aby zvýšené náklady teraz dopadli na rodiny.
„Nečakané výmery za teplo zaskočili mnohých obyvateľov a priznávam sa, že aj mňa. Preto som okamžite inicioval stretnutie s vedením spoločnosti Spravbytherm a hľadali riešenie. Dnes sme sa dohodli na predĺžení splatnosti platieb do konca januára. Medzitým majú domácnostiam prísť energopoukážky, takže toto navýšenie väčšina z nich vôbec nepocíti,“ uviedol primátor.
Spoločnosť dodáva teplo približne 3500 bytovým jednotkám v Kežmarku. V roku 2025 predáva teplo za 50 eur/MWh, čo patrí podľa Miškoviča dlhodobo medzi najnižšie ceny na Slovensku. Túto úroveň si spoločnosť udržiava približne 19 rokov, pričom aj počas plynovej krízy v roku 2022 sa jej podarilo zabezpečiť pre obyvateľov nižšie náklady na teplo.
K zmene došlo po zavedení adresnej energopomoci formou energopoukážok, ktoré nahradili plošné dotácie pre dodávateľov tepla. Nový model je zameraný najmä na nízkopríjmové domácnosti a osoby v hmotnej núdzi, no zároveň priniesol dočasné napätie v systéme predpisovania platieb.
„Reagujeme na informácie zverejnené na stránke energopomoc.sk, podľa ktorých budú domácnostiam s nárokom na pomoc pri centrálnom zásobovaní teplom doručené energopoukážky poštou. V roku 2026 majú byť zasielané v dvoch etapách - k 1. januáru a k 1. júlu 2026,“ potvrdil Bešenej.
Posun splatnosti platobných výmerov za teplo poskytne podľa Miškoviča rodinám čas, aby sa situácia stabilizovala po doručení energopoukážok a aby sa zvýšené náklady nepremietli do ich rodinných rozpočtov.
Ako uviedol, po stredajšom rokovaní primátora Kežmarku Jána Ferenčáka s konateľom spoločnosti Spravbytherm Mariánom Bešenejom sa podarilo nájsť riešenie, ktoré prinesie domácnostiam čas a istotu.
Splatnosť decembrových predpisov sa posúva na koniec januára. Spravbytherm spolu s Bytovým družstvom Kežmarok podľa Miškoviča zabezpečia vlastníkom bytov, že platobné predpisy splatné v decembri budú mať posunutú splatnosť na koniec januára. Opatrenie má zabrániť tomu, aby zvýšené náklady teraz dopadli na rodiny.
„Nečakané výmery za teplo zaskočili mnohých obyvateľov a priznávam sa, že aj mňa. Preto som okamžite inicioval stretnutie s vedením spoločnosti Spravbytherm a hľadali riešenie. Dnes sme sa dohodli na predĺžení splatnosti platieb do konca januára. Medzitým majú domácnostiam prísť energopoukážky, takže toto navýšenie väčšina z nich vôbec nepocíti,“ uviedol primátor.
Spoločnosť dodáva teplo približne 3500 bytovým jednotkám v Kežmarku. V roku 2025 predáva teplo za 50 eur/MWh, čo patrí podľa Miškoviča dlhodobo medzi najnižšie ceny na Slovensku. Túto úroveň si spoločnosť udržiava približne 19 rokov, pričom aj počas plynovej krízy v roku 2022 sa jej podarilo zabezpečiť pre obyvateľov nižšie náklady na teplo.
K zmene došlo po zavedení adresnej energopomoci formou energopoukážok, ktoré nahradili plošné dotácie pre dodávateľov tepla. Nový model je zameraný najmä na nízkopríjmové domácnosti a osoby v hmotnej núdzi, no zároveň priniesol dočasné napätie v systéme predpisovania platieb.
„Reagujeme na informácie zverejnené na stránke energopomoc.sk, podľa ktorých budú domácnostiam s nárokom na pomoc pri centrálnom zásobovaní teplom doručené energopoukážky poštou. V roku 2026 majú byť zasielané v dvoch etapách - k 1. januáru a k 1. júlu 2026,“ potvrdil Bešenej.
Posun splatnosti platobných výmerov za teplo poskytne podľa Miškoviča rodinám čas, aby sa situácia stabilizovala po doručení energopoukážok a aby sa zvýšené náklady nepremietli do ich rodinných rozpočtov.