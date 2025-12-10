< sekcia Ekonomika
Splnomocnencom vlády SR pre rozvoj jadrovej energetiky bude P. Líška
Bratislava 10. decembra (TASR) - Splnomocnencom vlády SR pre rozvoj jadrovej energetiky na Slovensku bude Peter Líška. Vyplýva to z návrhu predloženého premiérom Robertom Ficom (Smer-SD), ktorý v stredu schválila vláda.
Funkciu bude splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj jadrovej energetiky vykonávať v súlade so štatútom, ktorý stanovuje jeho postavenie, pôsobnosť, základné úlohy a zásady činnosti, bez nároku na odmenu.
Vymenovaním splnomocnenca vlády pre rozvoj jadrovej energetiky na Slovensku sa podľa predkladacej správy posilní napĺňanie cieľov vlády v oblasti energetickej politiky štátu v snahe dosiahnuť, v súlade s Programovým vyhlásením vlády na roky 2023 - 2027 a s ohľadom na jadrovú bezpečnosť, zvýšenie miery využívania existujúcich zdrojov energií a ich ďalší rozvoj ako i vytvorenie dobre fungujúcej oblasti energetiky ako základného predpokladu pre životaschopnosť a konkurencieschopnosť národného hospodárstva.
