Splnomocnenec vlády Giertl podporuje koncept otvoreného vládnutia ÚVO

Bratislava 6. októbra (TASR) – Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl podporuje koncept otvoreného vládnutia, ku ktorému sa hlási Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Myslí si, že tento koncept by mal mať aj zákonnú podobu. Diskutoval o tom s predsedom ÚVO Miroslavom Hlivákom. Informovala o tom hovorkyňa úradu Janka Zvončeková.



Giertl považuje za samozrejmosť, aby verejná politika otvorenej komunikácie nadobudla zákonnú podobu. "Myslím si, že pôsobiť smerom k verejnosti, plniť funkciu, keďže je to verejný orgán, by malo byť samozrejmosťou. Občania majú právo tieto informácie vedieť, majú právo mať tieto informácie pravidelne," zdôraznil Giertl.



"Tešia ma podporné slová pána splnomocnenca. Úrad pretavil koncept otvorenej komunikácie kontrolného orgánu do návrhu zákona (verejná politika otvorenej komunikácie kontrolného orgánu) a verím, že vláda si ho osvojí," skonštatoval Hlivák.



Giertl považuje za dôležitý aj zámer profesionalizácie verejného obstarávania. Z pohľadu otvoreného vládnutia splnomocnenec vníma úrad ako kontrolný mechanizmus transparentnosti nakladania s verejnými prostriedkami, čo je podľa neho samo o sebe v súlade s otvoreným vládnutím. "Preto budeme veľmi podrobne sledovať ÚVO, spolupracovať s úradom a podporovať akékoľvek aktivity úradu, ktoré smerujú k podpore otvoreného vládnutia, ku kontrolnej funkcii pri nakladaní s verejnými prostriedkami, ako aj k profesionalizácii výkonu verejného obstarávania," dodal Giertl.