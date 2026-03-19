SPNZ: Investície v minulosti sú kľúčom k energetickej bezpečnosti
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Plynárenstvo sa v uplynulých desaťročiach muselo prispôsobiť viacerým zmenám. Práve investície v minulosti sú kľúčom k energetickej bezpečnosti krajiny, čo sa potvrdilo počas všetkých zím od začiatku konfliktu na Ukrajine. Uviedol to vo štvrtok Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) pri príležitosti 170. výročia vzniku plynárenstva na Slovensku. K takýmto investíciám patrí vybudovanie prepravných trás či zásobníkov plynu.
„Plynárenstvo ukázalo v minulých desaťročiach svoju odolnosť a prispôsobivosť k zmenám. Rovnako tak dnes, keď neustále zabezpečuje nepretržité, stabilné a bezpečné dodávky zemného plynu pre všetkých odberateľov, či už sú to domácnosti alebo veľké priemyselné podniky,“ konštatoval prezident SPNZ a generálny riaditeľ spoločnosti Eustream Rastislav Ňukovič.
Slovensko má historicky vysoký podiel podzemných zásobníkov zemného plynu s objemom 3,5 miliardy metrov kubických (m3) v pomere k ročnej spotrebe na úrovni 4,5 miliardy m3. Zároveň je plynovodmi prepojené so všetkými susednými štátmi, čo zabezpečuje možnosť diverzifikácie zdrojov plynu.
V roku 2025 bol podiel ruského plynu na dodávkach do SR 33 %. „Slovenský plynárenský priemysel (SPP) pri zabezpečovaní dodávok plynu pre svojich zákazníkov využíva kombináciu zdrojovania prostredníctvom dlhodobého kontraktu so spoločnosťou Gazprom export, diverzifikačných kontraktov a plynu uskladneného v zásobníkoch. Je to v súlade s našou obchodnou stratégiou a aktuálnym vývojom na trhu tak, aby sme zaistili bezpečné a plynulé dodávky plynu za čo najnižšie ceny,“ povedal člen prezídia SPNZ a generálny riaditeľ spoločnosti SPP Martin Húska.
Napriek rozvoju infraštruktúry a diverzifikácii zdrojov čelí sektor v súčasnosti vážnym výzvam. Naplnenosť zásobníkov v Európe je nižšia ako v rovnakom období v predchádzajúcich rokoch a to z dôvodu nižšieho objemu dostupných zdrojov zemného plynu a chladnejšej zimy. „Zároveň sa v dôsledku aktuálnych globálnych udalostí opäť nachádzame v situácii, keď sa zemný plyn s dodávkou v letnom období obchoduje za vyššie ceny ako zemný plyn s dodávkou v zime,“ zdôraznil člen prezídia SPNZ a generálny riaditeľ spoločnosti Nafta Ladislav Goryl.
Ak sa situácia nezmení, môže Európa podľa Goryla ďalšiu zimu čeliť extrémne nízkej naplnenosti plynových zásobníkov, pretože budú absentovať základné ekonomické dôvody na jeho uskladnenie.
Slovenské plynárenstvo sa mení aj v súčasnosti. V plynárenskej distribučnej sieti rastie podiel biometánu a úspešne bol odskúšaný projekt zmiešaných dodávok zemného plynu a vodíka koncovým užívateľom. „Z dlhodobého hľadiska zvyšujeme podiel obnoviteľných plynov v distribučnej sieti. Dnes sú do nej pripojené už štyri biometánové stanice. Popri tom skúmame využitie vodíka v zmesi so zemným plynom. Dekarbonizácia však musí byť nákladovo efektívna, aby sa dosiahli jej ciele, a zároveň si udržala podporu verejnosti,“ dodal viceprezident SPNZ, generálny riaditeľ SPP - distribúcia Martin Hollý.
Vznik slovenského plynárenstva ako odvetvia energetiky a hospodárstva sa datuje od 19. marca 1856, keď sa vo vtedajšom Prešporku rozsvietili prvé plynové lampy na svietiplyn. Ten vyrábala plynáreň na území ako prvá vo vtedajšom Uhorsku.
