SPNZ: Moderný kondenzačný kotol je cenovo najdostupnejšie vykurovanie

Bratislava 18. júna (TASR) - Moderný kondenzačný plynový kotol je cenovo najdostupnejšie nízkoemisné riešenie vykurovania. Vyplýva to z viacerých porovnaní prevádzkových nákladov tepelných čerpadiel a plynových kondenzačných kotlov, ktoré realizovali odborníci na energetiku a nedávno aj nezávislí odborníci z akademického prostredia. Na konferencii Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) "Technické výzvy slovenského plynárenstva" v Žiline to povedal vedúci rozvoja sieťového obchodu spoločnosti SPP - distribúcia Jerguš Vopálenský.



"V prípade tepelného čerpadla dosahuje reálna účinnosť premeny energie hodnotu 2,5 až 3, čo je v súlade so zisteniami akademickej obce. Avšak cena elektrickej energie na Slovensku aj v Európe je vždy približne trikrát vyššia ako cena zemného plynu," pripomenul Jerguš Vopálenský. Z toho jasne vyplýva, že pri používaní tepelného čerpadla nie je možné v porovnaní s moderným kondenzačným plynovým kotlom na mesačných nákladoch na energie výraznejšie ušetriť.



Vopálenský upozornil, že kúpna cena tepelného čerpadla je pritom až trikrát vyššia ako kúpna cena moderného kondenzačného plynového kotla a zároveň je cena elektriny výrazne vyššia ako cena plynu. "Je potrebné si uvedomiť, že tento pomer, to znamená 1:3 v prospech zemného plynu, vyplýva z fundamentálneho fungovania európskych energetických búrz a bude tu s nami ešte dlhé desaťročia," uviedol.



Tento pomer je určený trhom, keďže plyn sa používa ako zdroj elektriny pri vyvažovaní elektrických sietí, a teda pomer ceny elektriny a plynu primárne vychádza z účinnosti energetickej premeny plynu na elektrinu v paroplynových elektrárňach. Podľa Vopálenského teda nie je určený administratívne, ale je závislý od fyzikálnych parametrov paroplynovej elektrárne. "Preto nevidíme, že by sa v blízkej budúcnosti nevýhodnosť tepelného čerpadla voči zemnému plynu výraznejšie zmenila ani na Slovensku, ani v Európe," uzavrel Vopálenský.