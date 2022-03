SPNZ: Momentálne nemá Európa žiadnu okamžitú náhradu za ruský plyn

Na archívnej snímke z 21. júna 2010 muž nesie kosu, keď prechádza okolo symbolického pamätníka plynovodu Gazprom Jamal, ktorým sa prepravuje ruský plyn do Európy v bieloruskom Slonime. Foto: TASR/AP

Bratislava 16. marca (TASR) - Momentálne nemá Európa ani Slovensko žiadnu okamžitú a reálnu náhradu za ruský plyn. Uviedol to pre TASR výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) Richard Kvasňovský.Zo strednodobého a dlhodobého hľadiska je podľa neho logické, že EÚ bude hľadať iné alternatívy dodávok plynu.priblížil.podčiarkol Kvasňovský.Upozornil, že Európa momentálne nedokáže nahradiť okamžité vypnutie ruského plynu. Teoreticky by vedela nahradiť necelú polovicu dodávok najmä vyšším dovozom LNG (skvapalneného plynu), ktorý však nie je garantovaný žiadnymi dlhodobými kontraktmi.Odstavenie dovozu ruského plynu by podľa neho zjavne zapríčinilo nedostatky plynu v Európe, nutné významné obmedzovania spotreby a nevídanú cenovú úroveň zemného plynu, ako aj elektrickej energie, ktorá je (s výnimkou severských krajín a Poľska) určovaná cenou zemného plynu.podčiarkol.Ďalej podľa neho platí, že čím ďalej na východ kontinentu, tým je nahradenie zemného plynu z Ruska čoraz ťažšie. Kým krajiny v západnej Európe majú diverzifikovanejšie dodávky, krajiny východnej Európy majú vysokú mieru závislosti od ruského plynu.poznamenal.zdôraznil.dodal Kvasňovský.