SPNZ: Plán obnovy je príležitosťou aj pre plynárenstvo na Slovensku

Bratislava 30. septembra (TASR) - Plán obnovy a priority, ktoré by sa mali týkať plynárenstva, možnosti jeho dekarbonizácie a potenciál biometánu a vodíku na Slovensku. To sú témy, ktorým sa bude venovať tradičná Jesenná konferencia Slovenského plynárenského naftového zväzu (SPNZ). Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a rozhodnutie ústredného krízového štábu sa uskutoční v dňoch 1., 2. a 6. októbra on-line, informoval v stredu SPNZ.



Dominantnou témou prvého dňa bude diskusia o slovenskej verzii plánu obnovy a odolnosti a jeho priority v oblasti energetiky. "Plán obnovy spolu s rozpočtom na roky 2021 - 2027 a nevyčerpanými zdrojmi z minulých období prináša pre Slovensko bezprecedentnú šancu. Miliardy eur môže využiť na modernizácie a štrukturálnu zmenu ekonomiky," zdôraznil výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský. Modernizačný a inovačný fond je podľa neho šancou, ako zmodernizovať existujúcu infraštruktúru a pripraviť ju na využívanie zelených plynov, ako je vodík či biometán.



Témou diskusií by malo byť najmä to, ako môže plynárenstvo pomôcť k naplneniu klimatických cieľov a zelenému reštartu slovenskej ekonomiky. Medzi diskutujúcimi budú štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek, europoslanec Robert Hajšel, poradkyňa premiéra SR Lívia Vašáková, predseda výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Tomáš Valášek, šéf regulačného úradu Andrej Juris, predseda predstavenstva SPP Milan Urban a generálny riaditeľ spoločnosti Eustream Rastislav Ňukovič.



Potenciál biometánu a rôznych foriem vodíka na Slovensku i v Českej republike bude témou aj ďalších blokov konferencie. Podľa výkonného riaditeľa zväzu majú viaceré spoločnosti na Slovensku pripravené projekty na dekarbonizáciu plynárenstva. "Vnímame to ako dôležitú alternatívu využívania plynárenskej infraštruktúry v budúcnosti," konštatoval Kvasňovský.



Dôležitou témou konferencie budú tiež možnosti zlepšovania čistoty ovzdušia na Slovensku najmä nahradením uhlia v teplárenstve, výmenou kotlov na pevné palivo a znižovaním emisií skleníkových plynov v doprave.