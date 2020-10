SPNZ víta, že reformný plán ráta s podporou alternatívnych palív

Bratislava 6. októbra (TASR) - Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) oceňuje, že národný integrovaný reformný plán považuje za prioritu v oblasti Zelená ekonomika znižovanie emisií skleníkových plynov a zlepšovanie kvality ovzdušia. Plynárenstvo môže prispieť k cieľu SR znížiť emisie skleníkových a jemných prachových častíc v ovzduší najmä v oblasti vykurovania a dopravy, uviedol v utorok SPNZ.



Pri využívaní zemného plynu pri vykurovaní sa dostáva do atmosféry o 99,9 percenta menej škodlivých jemných prachových častíc v porovnaní s pevnými palivami. V porovnaní s tuhými palivami sa pri spaľovaní zemného plynu uvoľňuje do atmosféry približne o 50 percent menej oxidu uhličitého.



"V tejto súvislosti je treba pripomenúť, že proces výmeny kotlov by mal pokračovať aj po roku 2026, pretože v súčasnosti približne až 350.000 domácností na Slovensku používa na vykurovanie tuhé palivá, pričom 120.000 kotlov z nich je dokonca starších ako 30 rokov," povedal výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský.



SPNZ považuje za pozitívne, že národný integrovaný reformný plán ráta so zvyšovaním energetickej efektívnosti priemyslu a budov. Plynári zdôraznili, že v prípade obnovy budov by mala byť podpora zameraná primárne na chudobnejšie domácnosti bývajúce v nezateplených domoch a vykurujúce tuhým palivom, a to na komplexné zateplenie ich rodinného domu a súčasne výmenu zdroja tepla.



Plyn by sa mal pri modernizácii teplárenstva využívať ako tranzitné palivo na ceste k uhlíkovo neutrálnej ekonomike. SPNZ očakáva, že regulačná politika vytvorí predpoklady na rozvoj trhu s obnoviteľným plynom biometánom, ktorý sa javí ako ideálny zdroj na výraznejšiu dekarbonizáciu systémov centrálneho zásobovania teplom.



K zlepšeniu čistoty ovzdušia v mestách by mohla podľa zväzu prispieť podpora alternatívnych palív v doprave. K nim patria aj stlačený a skvapalnený zemný plyn (CNG, LNG). Tieto palivá sú v porovnaní s benzínom a naftou z hľadiska jemných prachových častíc takmer bezemisné.



Konkrétnym krokom smerom k čistej mobilite je realizácia projektu spoločnosti SPP fueLCNG, prostredníctvom ktorého sa na Slovensku buduje 14 plniacich staníc CNG a tri plniace stanice LNG. "SPNZ očakáva, že podobné projekty dostanú priestor aj v rámci finančného balíka vo výške 100 miliónov na podporu alternatívnych palív v rokoch 2021 - 2026," dodal Kvasňovský.