Zemný plyn by mal v Pláne obnovy dostať šancu pri vykurovaní a doprave

Bratislava 8. septembra (TASR) – Slovensko má dlhodobo problémy s kvalitou ovzdušia, najmä so znečistením jemnými prachovými časticami. Náhrada uhlia a ostatných pevných palív v tzv. lokálnych kúreniskách plynom by kvalitu ovzdušia výrazne zlepšila. Pripravovaný Plán obnovy by preto mal podporiť riešenia, kde by zemný plyn nahradil uhlie a pevné palivá pri vykurovaní, a rozvoj využívania stlačeného a skvapalneného zemného plynu ako alternatívnych palív v doprave. Upozornil na to v utorok Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ).



„Pri využívaní zemného plynu sa dostáva do atmosféry o 99,9 percenta menej škodlivých jemných prachových častíc v porovnaní s pevnými palivami. V porovnaní s uhlím sa uvoľňuje do atmosféry približne o 50 percent menej oxidu uhličitého," zdôraznil SPNZ.



Podpora náhrady starých kotlov za tepelné čerpadlá by bola podľa zväzu trikrát drahšia ako v prípade ich náhrady za nízkoemisné plynové kotly. Na zlepšenie ovzdušia by pritom podľa zväzu stačilo, keby plynom vykurovali všetci, ktorí ho majú v dosahu. Zemný plyn prúdi do viac ako 1,5 milióna odberných miest v 77 % slovenských miest a obcí, v ktorých žije viac ako 94 % populácie Slovenska.



SPNZ navrhol, aby veľkým slovenským projektom z Fondu obnovy bola podpora chudobnejších domácností na komplexné zateplenie ich rodinného domu a súčasne výmenu zdroja tepla za nízkoemisný zdroj, napríklad plynový kondenzačný kotol, ktorý nahradí starý neekologický kotol spaľujúci tuhé palivo.



Problém znečisteného ovzdušia z lokálneho vykurovania tuhými palivami sa týka najmä vidieka a menších miest. Vo veľkých mestách, kde sa na prípravu tepla využíva prevažne nízkoemisný zemný plyn, je zdrojom znečistenia ovzdušia najmä doprava. Podľa SPNZ zlepšenie ovzdušia vo väčších mestách tak môže priniesť podpora alternatívnych palív v doprave, medzi ktoré patria stlačený a skvapalnený zemný plyn.