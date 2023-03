SPNZ: Zemný plyn dovážaný k nám spĺňa určené kvalitatívne parametre

Bratislava 9. marca (TASR) - Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) a ani jeho členovia v súčasnosti neevidujú sťažnosti ohľadom kazivosti koncových zariadení z dôvodu nižšej kvality zemného plynu. Všetok zemný plyn, ktorý prichádza na Slovensko, spĺňa kvalitatívne parametre, ktoré sú definované v technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej siete, uviedol SPNZ. O možnom rozdielnom zložení zemného plynu dovážaného z Nórska oproti ruskému v uplynulom týždni informovala Česká komora autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe (ČKAIT).



Parametre kvality plynu sa sledujú na úrovni prepravy plynu medzi jednotlivými medzinárodnými tranzitnými sústavami. "Na všetkých vstupných bodoch prepravnej siete sa stanovujú kvalitatívne parametre (zloženie zemného plynu - 11 zložiek, obsah sírnych zlúčenín, ostatné parametre - rosný bod vody, rosný bod uhľovodíkov, výhrevnosť, spaľovacie teplo, Wobbe-ho index a hustota). V zmysle týchto prepojovacích dohôd nie je možné, aby sa na naše územie dostal plyn, ktorý by nespĺňal požadované parametre. Na rovnakom princípe zároveň fungujú všetci prevádzkovatelia v EÚ," uviedol výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský.



Práve vyššie percento sírovodíka, ktorý sa pri spaľovaní mení na síranové soli a upcháva horáky, označil za problém člen ČKAIT Václav Petráš. Sírovodík je v zemnom plyne nežiadúci práve pre jeho agresivitu na plynové potrubia, spotrebiče a aj jeho jedovatosť. Jeho maximálne povolené limity sú podľa Kvasňovského päť miligramov (mg) na meter kubický (m3) zemného plynu a celkové množstvo síry nesmie prekročiť 20 mg/m3.



Plyn distribuovaný na Slovensku je do distribučnej siete dodávaný z prepravnej siete spoločnosti Eustream, z podzemných zásobníkov zemného plynu a z vlastných zdrojov spoločnosti Nafta. "Vo všetkých bodoch je kvalita zemného plynu kontrolovaná. Hodnoty parametra sulfánov neboli doposiaľ v žiadnom zo vstupných bodov do distribučnej siete prekročené," zdôraznil Kvasňovský. Hodnoty celkovej síry sa podľa neho pohybujú v stotinách percent.



I keď zemný plyn spĺňa podľa plynárov všetky kvalitatívne parametre, hovorca spoločnosti SPP-Distribúcia Milan Vanga upozornil na povinnosť správcov bytových domov zabezpečovať pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky plynových technických zariadení počas prevádzky.



Táto povinnosť sa však netýka majiteľov rodinných domov a žiadna legislatíva frekvenciu revízií neupravuje. "V záujme udržiavania bezpečnosti a spoľahlivosti odberných plynových zariadení v rodinných domoch ich majiteľom odborné kontroly a prehliadky odporúčame," uviedol Vanga. Pripomenul, že výrobcovia plynových spotrebičov v návodoch na ich inštaláciu a používanie predpisujú frekvenciu odborných skúšok a kontrol.