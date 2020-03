Spohr: Ak bude kríza dlho, bez pomoci štátu letecký sektor neprežije

Berlín 19. marca (TASR) - Letecký sektor nemusí súčasnú krízu spôsobenú novým koronavírusom bez štátnej pomoci prežiť, ak by pandémia trvala dlhší čas. Uviedol to šéf nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa Carsten Spohr.



Najväčšie nemecké aerolínie medzitým pristúpili k radikálnemu obmedzeniu kapacity, zaviedli skrátený pracovný čas a pozastavili vyplácanie dividend. Ako uviedol Spohr, momentálne je nemožné akokoľvek odhadnúť vplyv nového koronavírusu na výsledky spoločnosti.



"Šírenie nového koronavírusu uvrhlo svetovú ekonomiku a aj našu spoločnosť do bezprecedentného stavu núdze," uviedol Spohr. "V súčasnosti nikto nie je schopný odhadnúť následky," dodal.



Lufthansa, ktorá vlastní aj aerolínie Swiss International, Austrian Airlines a Brussels Airlines, začala medzitým realizovať prepravu nemeckých občanov zo zahraničia domov. V rámci najväčšej operácie svojho druhu zrealizuje celkovo 140 letov. Okrem toho spoločnosť pracuje na takzvanom leteckom moste, v rámci ktorého by mala zabezpečiť dodávky potrebného tovaru pre firmy a obyvateľstvo.