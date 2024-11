Spojená škola v Detve má svoje odborné vzdelávanie modernejšie

Banská Bystrica 20. novembra (TASR) - Odborné vzdelávanie v Spojenej škole v Detve je modernejšie. Žiaci sa v obnovených dielňach učia pracovať so špičkovými technológiami. Počas ich stredajšieho predstavenia to TASR povedala zástupkyňa riaditeľa školy Valéria Čiamporová.



Dodala, že v priestoroch praktického vyučovania pre strojárske profesie sa v súčasnosti žiaci učia pracovať s technológiami, ktoré majú zamestnávatelia vo svojich firmách. Využívajú aj CNC stroje najvyššej technologickej úrovne či automatizované linky s robotickým ramenom. Podľa nej je cieľom, aby sa v nich mladí ľudia naučili odborne pracovať, uplatnili sa na trhu práce a ostávali žiť v regióne. V dielňach pre strojárske, mechatronické a elektrotechnické profesie chcú vychovať budúcich zamestnancov pre továrne, ktoré sú na strednom Slovensku.



Ako ďalej uviedla, škola má momentálne 214 študentov. "Ich počet však rastie a vidíme, že je to aj odozva modernizácie. Očakávame však, že záujem bude ešte vyšší," spomenula. Ukázať podľa nej chcú, že technika a strojári už nie sú pôvodným ťažkým remeslom.



So spojenou školou dlhodobo spolupracuje podpolianska spoločnosť Chropynska Slovakia. Jej generálny riaditeľ Michal Kucej povedal, že v súčasnosti majú v duálnom vzdelávaní vyše 50 žiakov. Keď k nim prídu, vedia už stroje ovládať a sú pripravení na prácu. "Tým pádom sa práce neboja a ľahšie k nej pristupujú," zhrnul.



Zriaďovateľom školy je Banskobystrický samosprávny kraj. Pripomína, že na odborné vzdelávanie v Detve sa z projektov Catching-Up Regions a Integrovaného regionálneho operačného programu získalo viac ako 7,7 milióna eur.



Spojená škola v Detve je škola regionálneho významu, ktorá sa zaoberá odbornou prípravou žiakov na ich povolanie. Jej organizačné zložky sú obchodná akadémia a stredná odborná škola, ktorá vyučuje odborníkov v oblastiach strojárstva, automobilového priemyslu a služieb.