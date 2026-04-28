Utorok 28. apríl 2026
Spojené arabské emiráty opúšťajú OPEC aj OPEC+

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Dubaj/Viedeň 28. apríla (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) vystúpia z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). TASR o tom informuje na základe správ Reuters, AP a AFP.

Spojené arabské emiráty v utorok uviedli, že s účinnosťou od 1. mája vystúpia z ropného kartelu OPEC. Takisto opustia alianciu OPEC+. SAE svoje rozhodnutie oznámili prostredníctvom štátnej tlačovej agentúry WAM.

„Toto rozhodnutie odráža dlhodobú strategickú a ekonomickú víziu SAE a zmenu energetického profilu krajiny vrátane zrýchlených investícií do domácej produkcie energie a zároveň posilňuje jej záväzok zohrávať zodpovednú, spoľahlivú a progresívnu úlohu na globálnych energetických trhoch,“ uviedli SAE.

Rozhodnutie prichádza aj v čase, keď sa vzťahy SAE so Saudskou Arábiou čoraz viac komplikujú a vyostrujú, najmä v oblasti ekonomiky a v súvislosti s vojnou v Jemene proti Iránom podporovaným Húsíom.

SAE boli dlhoročným členom kartelu OPEC. Ich odchod môže spôsobiť chaos a oslabiť skupinu, ktorá sa aj napriek vnútorným sporom, od geopolitiky až po ťažobné kvóty, zvyčajne snažila vystupovať jednotne.
Neprehliadnite

Pellegrini: Slovensko bude hostiť ďalší samit Iniciatívy Trojmoria

NOVANSKÝ: Znížiť metabolický vek vieme 30-minútovou prechádzkou denne

TÝŽDENNÍK: Nevedia o čom hovoria

M. Šutaj Eštok vylúčil politický motív napadnutia J. Ferenčáka