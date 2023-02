Spojené arabské emiráty: Skorší termín schôdzky OPEC+ nie je potrebný

Dubaj 13. februára (TASR) - Nie je potrebné, aby sa ropní producenti zoskupení v OPEC+ stretli skôr, než je plánované. Uviedol to v pondelok minister energetiky Spojených arabských emirátov (SAE) Suhajl Mazrúí, ktorý tak reagoval na udalosti z konca minulého týždňa, keď Rusko oznámilo, že v marci plánuje znížiť ťažbu ropy o pol milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Nevidím dôvod na skoršie stretnutie. Trh je v súčasnosti vybalansovaný," odpovedal Mazrúí na otázku, či Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti v rámci OPEC+ na čele s Ruskom neplánujú skoršie zasadnutie. Rusko v piatok (10. 2.) oznámilo, že na budúci mesiac jednostranne zníži ťažbu o 500.000 barelov ropy denne, čo je reakcia na zavedenie západných cenových stropov na ruskú ropu a ropné produkty. Predbežne je stretnutie ministerského monitorovacieho výboru OPEC+ naplánované na začiatok apríla a schôdzka ministrov v plnom formáte na 4. júna.



Zoskupenie OPEC+ už krátko po oznámení Ruska dalo najavo, že nemieni na plány Moskvy reagovať zvýšením produkcie v ostatných krajinách a rozhodnutie Ruska tak kompenzovať. V reakcii na to ceny ropy ukončili piatkové obchodovanie rastom o viac než 2 % a celý týždeň zvýšením o vyše 8 %.



Ako Mazrúí povedal, ropní producenti by boli ochotní svoje doterajšie nastavenie meniť iba v prípade, že dôjde k niečomu, čo "spôsobí skutočné otrasy na trhu". To sa však zatiaľ nestalo. "Takéto niečo sme zatiaľ nezaznamenali. Trh je vybalansovaný a stabilný," dodal Mazrúí.