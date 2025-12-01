< sekcia Ekonomika
Spojené kráľovstvo a USA sa dohodli na nulových clách na lieky
Dohoda prichádza po varovaniach, že americké farmaceutické firmy zatvoria svoje pobočky v Spojenom kráľovstve, ak tamojší zdravotný systém (NHS) nebude platiť viac za lieky.
Autor TASR
Londýn 1. decembra (TASR) - Spojené kráľovstvo dosiahlo dohodu o nulových clách na všetky lieky vyvážané do USA minimálne na tri roky. Britské farmaceutické firmy sa na oplátku zaviazali investovať viac v USA a vytvárať tam ďalšie pracovné miesta. Uviedli to v pondelok predstavitelia oboch strán a označili dohodu za víťazstvo. TASR o tom informuje na základe správ AP a DPA.
Vláda s Londýne súhlasila, že investuje približne o 25 % viac do nových liekov a účinných liečebných postupov. Ide o prvé výrazné zvýšenie takýchto výdavkov za viac ako dve desaťročia.
„Táto dôležitá dohoda zabezpečí, že pacienti v Spojenom kráľovstve dostanú najmodernejšie lieky, ktoré potrebujú, skôr a naše popredné britské firmy budú naďalej vyvíjať liečebné postupy, ktoré môžu zmeniť životy,“ povedala ministerka vedy a techniky Liz Kendallová.
Minister zdravotníctva USA Robert F. Kennedy ml. dodal, že dohoda „posilňuje globálne prostredie pre inovatívne lieky a prináša dlhoočakávanú rovnováhu do farmaceutického obchodu medzi USA a Spojeným kráľovstvom“.
Začiatkom tohto roka prezident Donald Trump a britský premiér Keir Starmer uzavreli rámcovú obchodnú dohodu, ktorá znížila v USA clá na dovážané britské autá, oceľ a hliník výmenou za lepší prístup na britský trh pre americké výrobky vrátane hovädzieho mäsa a etanolu.
