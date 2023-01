Spojené kráľovstvo čaká hlbšia recesia, než sa predpokladalo

Londýn 23. januára (TASR) - Spojené kráľovstvo zrejme čaká hlbšia recesia, než sa predpokladalo. Dôvodmi sú vysoká inflácia, pokles reálnych príjmov, nárast úrokových sadzieb a prísna fiškálna politika, varovala v pondelok skupina pre ekonomické prognózy EY ITEM Club.



Ekonomika Spojeného kráľovstva podľa aktuálnej prognózy skupiny tento rok klesne o 0,7 %. Ešte v októbri počítala so znížením hrubého domáceho produktu (HDP) len o 0,3 %.



Skupina tiež zhoršila predpoveď na roky 2024 a 2025. Aktuálne počíta s expanziou o 1,9 % namiesto o 2,4 %, respektíve o 2,2 % namiesto o 2,3 %.



Agentúra uviedla, že komplikované vyhliadky signalizujú pokles HDP v prvej polovici tohto roka. EY ITEM Club však očakáva, že ekonomika sa v lete vráti k rastu, ktorý bude pokračovať aj v roku 2024, keďže oslabenie bolo spôsobené vonkajšími faktormi. Navyše počíta s rýchlym spomalením inflácie v tomto roku. Ekonomika Spojeného kráľovstva sa však nedostane na úroveň spred pandémie skôr než v polovici budúceho roka.



"Jediným pozitívom je, že aj keď recesia bude hlbšia, než sa pôvodne predpokladalo, nebude nevyhnutne dlhšia," uviedol šéf EY Spojené kráľovstvo Hywel Ball.



Think-tank tiež predpovedá, že inflácia dosiahne v tomto roku v priemere 7,2 %. Aj keď je inflácia podľa historických štandardov vysoká, v októbri 2022 vrcholila na 11,1 %. Skupina počíta s tým, že tempo rastu spotrebiteľských cien sa do konca tohto roka spomalí pod 4,0 %, sčasti vďaka nedávnemu poklesu cien komodít a dopravy a zníženiu veľkoobchodných cien plynu.



Nezamestnanosť by mala podľa prognózy dosiahnuť vrchol tesne pod úrovňou 5 % v tomto roku. Relatívne mierny nárast nezamestnanosti by mal limitovať očakávaný pokles cien nehnuteľností.