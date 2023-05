Spojené kráľovstvo očakáva japonské investície za takmer 18 mld. GBP

Tokio 18. mája (TASR) - Japonské spoločnosti plánujú investovať takmer 18 miliárd libier v Spojenom kráľovstve. Oznámil to vo štvrtok britský premiér Rishi Sunak, ktorý však pripustil tiež, že firmy, a najmä výrobcovia automobilov, majú obavy z obchodných pravidiel po brexite. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Sunak, ktorý navštívil Tokio pred summitom skupiny G7 v Hirošime, uviedol, že investície japonských spoločností vo výške 17,7 miliardy GBP (20,37 miliardy eur) sú "obrovským prejavom dôvery" v britskú ekonomiku. A zahŕňajú plány na investície vo výške približne 10 miliárd GBP do projektov veternej a vodíkovej energie od japonskej spoločnosti Marubeni.



Podľa Sunaka tieto dohody sú výsledkom toho, že Británia sa po brexite stala prvou neregionálnou ekonomikou, ktorá pristúpila ku Komplexnej a progresívnej dohode o transpacifickom partnerstve (CPTPP).



Ale tzv. rozvod Spojeného kráľovstva s Európskou úniou (EÚ) spôsobuje firmám aj naďalej vážne problémy. Automobilka Stellantis varovala, že by mohla zatvoriť niektoré britské továrne, ak sa Sunakovej vláde nepodarí upraviť obchodné pravidlá po brexite tak, aby sa uľahčili dodávky batérií pre elektrické vozidlá.



Automobilky Ford, Jaguar Land Rover a lobistická skupina nemeckého automobilového priemyslu VDA sa údajne pripojili k výzve na zachovanie bezcolného prístupu pri obchode medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, keďže hrozí zavedenie ciel na základe nových pravidiel o pôvode komponentov.



Sunak v Japonsku pre britské médiá povedal, že jeho vláda diskutuje s EÚ o tom, ako to riešiť, zvlášť pokiaľ ide o výrobu automobilov vo všeobecnosti.



(1 EUR = 0,86895 GBP)