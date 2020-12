Spojené kráľovstvo otvára informačné miesta pre dopravcov po brexite

Bratislava 30. decembra (TASR) – Ministerstvo dopravy Spojeného kráľovstva v rámci prípravy na nové pravidlá pre dopravcov a zmeny postupov na hraniciach od Nového roka zriadilo sieť informačných a poradenských kancelárií. Informovalo o tom Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR na svojej webovej stránke. Kancelárie sú umiestnené na hlavných diaľničných ťahoch popri čerpacích staniciach a parkoviskách pre nákladné vozidlá.



Ako ďalej informuje MDV, dopravcovia môžu v kanceláriách skontrolovať povinnú dokumentáciu a postupy, za ktorých majú povolené naďalej operovať medzi EÚ a Anglickom, Škótskom a Walesom. "Informácie sú tiež prístupné online, v príručke Haulier Handbook, ktorá je vydaná v 13 jazykoch bez slovenskej verzie, záujemcovia môžu využiť napríklad preklad do českého jazyka," dodal slovenský rezort dopravy.



Nové kancelárie takisto ponúkajú školenia, vďaka ktorým si dopravcovia budú vedieť preveriť, či majú všetky náležitosti, aby mohli prekročiť hranicu. Táto služba s názvom Check an HGV is Ready to Cross the Border je určená aj na získanie nového povolenia "Kent Access Permit" v platnosti od januára 2021, ktoré je povinné pri príchode do Spojeného kráľovstva cez prístav Dover alebo cez Eurotunel. "Povolenie má platnosť 24 hodín na jednu cestu a týka sa všetkých dopravcov, britských aj európskych," dodal rezort dopravy. Ako ďalej upozornilo MDV, v smere zo Spojeného kráľovstva do EÚ cez Francúzsko budú musieť dopravcovia preukázať, že majú všetku požadovanú dokumentáciu na prekročenie hraníc. Služba Check an HGV, označovaná aj ako SmartFreight, je zatiaľ prístupná iba v demo verzii, funkčná platforma má byť spustená do konca tohto roka.



Na Štedrý deň boli úspešne ukončené rokovania a podarilo sa uzatvoriť dohodu o budúcej podobe usporiadania vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Aktuálne sa realizuje na oboch stranách ratifikačný proces. MDV dáva do pozornosti aj kontaktnú e-mailovú adresu brexit@mindop.sk, na ktorú môžu občania posielať otázky súvisiace s brexitom v kontexte dopravy.