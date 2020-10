Spojené štáty uvalili sankcie na hlavné iránske banky

Washington 8. októbra (TASR) - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalila vo štvrtok rozsiahle sankcie na iránsky bankový sektor. Informovala o tom agentúra AFP.



Ministerstvo financií USA oznámilo, že sankcie postihnú 16 veľkých iránskych bánk. Tento krok zdôvodnilo hrozbou zneužitia iránskeho bankového sektora na podporu sporného jadrového programu Iránu a jeho "zhubného" vplyvu v okolitom regióne.



Agentúra AFP si všíma, že uvalenie sankcií prichádza necelý mesiac pred prezidentskými voľbami v USA. Prijaté reštrikcie môžu do veľkej miery odrezať Irán, krajinu s 80 miliónmi obyvateľov, od svetového finančného systému, a to práve v období pandémie koronavírusu.



"Naše sankčné programy (voči Teheránu) budú pokračovať, až pokým Irán neprestane podporovať teroristické aktivity a neukončí svoje jadrové programy," uviedol vo vyhlásení minister financií USA Steven Mnuchin.



Uvalenie sankcií na iránsky bankový sektor podľa neho zamedzí tomu, aby Teherán nelegálne získaval americké doláre.



Výnimku z prijatých reštrikcií budú mať bankové transakcie týkajúce sa nákupu humanitárnych potrieb, ako sú potraviny a lieky. Európski diplomati však varovali, že nové sankcie môžu mať napriek tomu veľmi negatívne humanitárne dôsledky. Mnohé zahraničné banky sa totiž podľa nich budú báť spolupracovať s Iránom pre obavy z možných postihov zo strany USA.



Nové sankcie vstúpia do platnosti o 45 dní, teda až po prezidentských voľbách v USA. Doterajší republikánsky šéf Bieleho domu Donald Trump presadzoval voči Iránu politiku maximálneho tlaku v snahe donútiť ho k ústupkom. Jeho demokratický súper Joe Biden sa chce naopak pri riešení sporov s Teheránom vrátiť k diplomacii.