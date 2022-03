Spojené štáty uvoľnia zo strategických zásob milión barelov ropy denne

Washington 31. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden nariadil uvoľniť rekordný objem ropy zo strategických zásob. Informoval o tom vo štvrtok Biely dom, podľa ktorého USA budú počas šiestich mesiacov uvoľňovať zo zásob denne milión barelov ropy (1 barel = 159 litrov). Cieľom je dostať pod kontrolu vysoké ceny komodity, ktoré zaznamenali prudký rast po tom, ako západné štáty v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu uvalili na Ruskú federáciu rozsiahle sankcie. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a Reuters.



Krok USA poukazuje na to, ako sú ceny ropy citlivé pre americkú vládu. Vysoké ceny komodity znižujú popularitu Bidena medzi Američanmi a, naopak, vylepšujú príjmy ruskej vlády útočiacej na Ukrajine. Siahnutie do strategických zásob by podľa analytikov malo zatlačiť na ceny komodity, aj keď Biden takýto krok oznámil už dvakrát, pričom veľký efekt to na trhy nemalo.



Uvoľnenie zhruba 180 miliónov barelov však predstavuje rekord a pohodlne vykompenzuje export ruskej ropy do USA. Cieľom je podľa informácií z Bieleho domu zvýšiť dodávky ropy do takej miery, aby pomohli preklenúť obdobie, než americké ropné firmy začnú s výraznejším zvyšovaním produkcie. Vláda predpokladá, že produkcia ropy v USA vzrastie tento rok o 1 milión barelov denne a v budúcom roku sa zvýši o ďalších 700.000 barelov denne.