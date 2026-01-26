< sekcia Ekonomika
Spojené štáty v novembri 2025 vyviezli rekordné množstvo LNG
Európa sa opäť stala hlavnou destináciou, pričom zodpovedala za približne 68 % celkového objemu.
Autor TASR
Moskva 26. januára (TASR) - Spojené štáty v novembri 2025 vyviezli rekordných 14,9 miliardy kubických metrov (m3) skvapalneného zemného plynu (LNG). Európa sa opäť stala hlavnou destináciou, pričom zodpovedala za približne 68 % celkového objemu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v pondelok odvolala na údaje amerického ministerstva energetiky.
Vývoz LNG bol v novembri o 4,4 % vyšší ako v predchádzajúcom mesiaci a v medziročnom porovnaní vzrástol o 39,6 %. Hlavnými destináciami boli Turecko (dve miliardy m3), Egypt (1,74 miliardy m3), Spojené kráľovstvo (1,71 miliardy m3), Holandsko (1,23 miliardy m3) a Francúzsko (1,1 miliardy m3). Do týchto krajín smerovalo 52 % celkových dodávok USA.
Zároveň podiel Ázie na celkovom vývoze LNG z USA v novembri klesol na 15 % z októbrovej úrovne 19,2 %. Podiel Európy sa takisto mierne znížil na 68 %. Zvyšné objemy smerovali do krajín Latinskej Ameriky a Afriky.
Celkovo Spojené štáty od januára do novembra 2025 vyviezli približne 139,7 miliardy m3 LNG, čo predstavuje medziročný nárast o 25 %. Za 11 mesiacov roka USA dodali do Európy 94,4 miliardy m3 LNG (68 % z celkového množstva) a do Ázie približne 25,4 miliardy m3 (18 % z celkového množstva). V dôsledku toho sa dodávky do Európy zvýšili o 65 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2024, zatiaľ čo dodávky do Ázie klesli o 38 %. Preprava amerického LNG do Afriky sa zvýšila takmer štvornásobne a dosiahla 11,3 miliardy m3.
Vývoz LNG bol v novembri o 4,4 % vyšší ako v predchádzajúcom mesiaci a v medziročnom porovnaní vzrástol o 39,6 %. Hlavnými destináciami boli Turecko (dve miliardy m3), Egypt (1,74 miliardy m3), Spojené kráľovstvo (1,71 miliardy m3), Holandsko (1,23 miliardy m3) a Francúzsko (1,1 miliardy m3). Do týchto krajín smerovalo 52 % celkových dodávok USA.
Zároveň podiel Ázie na celkovom vývoze LNG z USA v novembri klesol na 15 % z októbrovej úrovne 19,2 %. Podiel Európy sa takisto mierne znížil na 68 %. Zvyšné objemy smerovali do krajín Latinskej Ameriky a Afriky.
Celkovo Spojené štáty od januára do novembra 2025 vyviezli približne 139,7 miliardy m3 LNG, čo predstavuje medziročný nárast o 25 %. Za 11 mesiacov roka USA dodali do Európy 94,4 miliardy m3 LNG (68 % z celkového množstva) a do Ázie približne 25,4 miliardy m3 (18 % z celkového množstva). V dôsledku toho sa dodávky do Európy zvýšili o 65 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2024, zatiaľ čo dodávky do Ázie klesli o 38 %. Preprava amerického LNG do Afriky sa zvýšila takmer štvornásobne a dosiahla 11,3 miliardy m3.